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數發部攜手政府機關 驅動公共治理數位創新

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部15日表示，「服務型智慧政府2.0推動計畫」（2021-2025年）執行至今成果豐碩，在政府開放資料方面，已釋出逾5萬5,000項資料集，例如實價登錄、即時用電、交通路況等高價值資訊。這些資料已被運用於多項創新應用，包括利用人工智慧結合藥品資料提供於用藥諮詢機器人、運用寵物相關資料協助尋找失蹤寵物，以及利用氣象資料預測海洋廢棄物熱點等。

數發部指出，個人化資料自主運用(MyData)平臺已介接83個機關，提供136項個人資料服務。平台推出行動門號身分認證登入及多人資料合併線上申辦等創新服務，大幅提升申辦便利性。例如，身心障礙者申請專用停車識別證時，可透過平台一次取得多人所需資料。民眾申請良民證也能透過MyData線上申辦和繳費，免去臨櫃程序。

數發部表示，在科技創新服務方面，政府推出多項便民措施，如財政部的手機報稅、環境部的廢車回收一站通、內政部的不動產移轉登記免付紙本稅單服務等。跨機關資料傳輸平台T-Road已介接50個機關逾130項資料，每月傳輸量超過150萬筆，顯著提升政府服務效率。同時，政府骨幹網路每月平均阻擋約13億次惡意攻擊，確保網路安全。

數發部同時也協助地方政府完成19項數位轉型計畫，如台南市大型車輛跨機關通行證申請作業和嘉義縣獨居老人高風險預警關懷系統。此外，數發部也協助法務部完成智慧監獄計畫規劃，協助內政部提升桃園國際機場自動通關系統效能。

數發部強調，在國際評比中，台灣在2023年IMD世界數位競爭力調查中排名全球第9，較前年進步2名，其中5項指標更居全球之冠。展望未來，數發部將與各機關攜手合作，積極運用AI在政府服務中的數位應用，持續致力於推動數位創新，提升民眾生活品質，提升台灣在全球數位競爭力的地位。

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