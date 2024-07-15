核二乾貯水保計畫送審新北 台電估2026年中完工運轉

核二廠乾貯設施在6月中與新北市完成行政調解，台電今天表示，已於7月11日將室外乾貯水保計畫送新北市府審查，市府預計6週後核定，台電即可進行施工準備，最快明年1月開始施工、2026年中後取得運轉執照，正式開始運轉。

核一、二廠乾貯設施卡關逾10年，近期陸續有具體進展。其中，核一廠已在4月1日與新北市政府達成行政調解，於6月12日開始施工，預訂9月底開始移出反應爐內燃料，最快2025年啟用。

至於核二乾貯，台電雖已取得「營建工地逕流廢水污染削減計畫」核准，但因遲無法施工，向新北政府農業局提出的水土保持計畫相關期限展延申請亦未獲核准，因而衍生水保開工期限展延、水保完工期限展延、水保申報開工3項訴訟案，目前皆於法院審理中。

台電今天表示，核二廠乾貯已在6月11日完成行政調解，核二廠已於7月11日將室外乾貯水保計畫送新北市府審查，預訂6週後核定，後續將召開公聽會及施工準備。

至於完工啟用時間，台電表示，若新北今年可以審定水保計畫，2025年1月即可開始施工，最快2025年底完成建物、2026年中後取得運轉執照；但當中牽涉新北審定水保計畫、核安會測試許可與運轉執照核發等時間變數。

近期各界對核電延役討論熱烈，據核安會掌握，核一、二廠用過燃料池已近貯滿，核三廠用電燃料池儲存空間有限，僅可供運轉4年多；核安會表示，無論是除役或延役，乾式貯存設施都必須興建啟用，才能接續相關作業。

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