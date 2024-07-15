快訊

中共對台海嚴格執法 賴政府能因應這場無煙硝戰爭？

叔叔過世姪女提領存款慘挨告 「2關鍵」一二審判無罪

高雄逮1女！林士傑命案警追權利車流向 她透過臉書購買第2、3輛作案車

核二乾貯水保計畫送審新北 台電估2026年中完工運轉

中央社／ 台北15日電
圖為核二廠一號機（右）、二號機（左）外觀。 聯合報系資料照
圖為核二廠一號機（右）、二號機（左）外觀。 聯合報系資料照

核二廠乾貯設施在6月中與新北市完成行政調解，台電今天表示，已於7月11日將室外乾貯水保計畫送新北市府審查，市府預計6週後核定，台電即可進行施工準備，最快明年1月開始施工、2026年中後取得運轉執照，正式開始運轉。

核一、二廠乾貯設施卡關逾10年，近期陸續有具體進展。其中，核一廠已在4月1日與新北市政府達成行政調解，於6月12日開始施工，預訂9月底開始移出反應爐內燃料，最快2025年啟用。

至於核二乾貯，台電雖已取得「營建工地逕流廢水污染削減計畫」核准，但因遲無法施工，向新北政府農業局提出的水土保持計畫相關期限展延申請亦未獲核准，因而衍生水保開工期限展延、水保完工期限展延、水保申報開工3項訴訟案，目前皆於法院審理中。

台電今天表示，核二廠乾貯已在6月11日完成行政調解，核二廠已於7月11日將室外乾貯水保計畫送新北市府審查，預訂6週後核定，後續將召開公聽會及施工準備。

至於完工啟用時間，台電表示，若新北今年可以審定水保計畫，2025年1月即可開始施工，最快2025年底完成建物、2026年中後取得運轉執照；但當中牽涉新北審定水保計畫、核安會測試許可與運轉執照核發等時間變數。

近期各界對核電延役討論熱烈，據核安會掌握，核一、二廠用過燃料池已近貯滿，核三廠用電燃料池儲存空間有限，僅可供運轉4年多；核安會表示，無論是除役或延役，乾式貯存設施都必須興建啟用，才能接續相關作業。

台電 核一 核二

延伸閱讀

新北曳引車載過長鋼筋 疑迴轉狠刮停等紅燈車肇事

三重鄰損案鑑定出爐 新北7月推新措施防鄰損災害

北市公車站將加強標示 新北檢視路線圖排列易於閱讀

特教師減課沒減師生比挨批「減假的」 新北揭先減班關鍵

相關新聞

勞基法三讀修正 勞雇協商同意不用強制65歲退休

立法院會今天三讀通過「勞基法」部分條文修正案及「中高齡者及高齡者就業促進法」部分條文修正案。放寬原本65歲強制退休年齡規...

行政院為發展AI走訪企業！ 首站就選中廣達

AI巨浪襲捲全球！廣達近年成功搭上AI伺服器掀起的大浪，旗下伺服器產線也入手滿滿商機，而行政院近日特地組隊走訪企業，並選...

租屋電費新制今上路 房東超收最重可罰50萬元

內政部表示，租屋電費新制15日正式上路，房東如果違反新制規定超收電費者，房客可向縣市政府消保或地政單位提出申訴要求改正，...

亞洲台商千人齊聚台中 藍綠大咖讚台商是「護國群山」

亞洲台灣商會聯合總會今在台中舉行理監事會，有新加坡、印尼、越南、日本、泰國等20國與地區、近千名代表出席。蕭美琴副總統致...

核二乾貯水保計畫送審新北 台電估2026年中完工運轉

核二廠乾貯設施在6月中與新北市完成行政調解，台電今天表示，已於7月11日將室外乾貯水保計畫送新北市府審查，市府預計6週後...

AI及半導體建廠挹注 發輸配電機械業產值估逾千億

經濟部表示，在半導體產業復甦，以及AI產業帶動下，今年前4月發電、輸電及配電機械業產值達新台幣365億元，成長15%；其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。