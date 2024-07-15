AI及半導體建廠挹注 發輸配電機械業產值估逾千億

經濟部表示，在半導體產業復甦，以及AI產業帶動下，今年前4月發電、輸電及配電機械業產值達新台幣365億元，成長15%；其中電力變壓器貢獻最多，另受綠能發展和台電強韌電網計畫持續釋單挹注，預期今年產值可達千億元。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊指出，發電、輸電及配電機械業涵蓋發電機、電動機、電力變壓器、斷路器、高低壓配電盤等產品製造，廣泛應用於各種基礎建設的輸電網路。

統計處表示，發電、輸電及配電機械業以內銷為主，產值自108年以來維持在734億元以上水準。隨產業景氣復甦，回台投資案件增加，以及在離岸風電和各項電力工程改善政策加持，加上政府推動電力線路設備全面汰舊換新，推升產值穩定成長，112年突破千億元門檻，攀升至1060億元，創歷史新高，年增11.8%。

此外，今年1至4月在半導體產業復甦，全球晶片大廠紛紛啟動新一輪建廠，以及AI產業成長帶動電力需求增加下，產值續成長15%。

依主要產品觀察，統計處表示，今年前4月產值前3大產品依序為電力變壓器、高低壓配電盤、電動機，分別占比為38.7%、24.8%、15.5%，其餘產品占比不及1成，且均以內銷為主。

其中，電力變壓器受惠近年強韌電網計畫帶動廠商營運增溫，加上業者深耕美國電力市場漸有斬獲，外銷占比112年首度突破2成；在國內外訂單成長挹注下，今年1至4月產值達141億元，年增40.7%，對發電、輸電及配電機械業貢獻12.9個百分點，為最主要的成長動能。

高低壓配電盤因業者積極開發新客戶，水電、工程案件接單暢旺，今年前4月產值達90億元，年增14.8%，貢獻3.7個百分點居次。

展望今年發電、輸電及配電機械業產值，統計處表示，近年政府積極推動能源轉型、發展綠能及電力系統改善工程，加上台電強韌電網計畫持續釋單、高效能運算、人工智慧等新興科技應用擴增，數據中心快速成長，以及美國電網陸續更新，皆有效挹注相關輸發配電機械需求，預期113年發電、輸電及配電機械業產值可望維持千億元以上水準，續創佳績。

統計處表示，依據工廠校正及營運調查資料統計，111年發電、輸電及配電機械業共779家工廠，其中4成以上為員工人數大於200人的大型工廠，總從業員工人數2萬6771人，工廠主要集中於直轄市，新北市、台中市、桃園市和高雄市等4地區工廠家數合計占比達75.1%。

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