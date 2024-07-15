銅價短線有機會 三題材具利多效應

根據路透社的報導，墨西哥Camimex礦業商會表示，與去年相比，2024年墨西哥礦業投資基本保持穩定，約在50億美元左右，但是新法規的制定可能會阻礙新的礦業開發計畫。而墨西哥是世界上最大的白銀生產國，也是黃金和銅的主要供應國。其採礦業約佔國內生產毛額的2.5%。在新的法規影響下，未來墨西哥的礦產供應可能會到限制。此外，豐田汽車表示將投資北美電動車充電領域新創公司－愛奧納Ionna，並與其他7家全球知名汽車製造商合作，已支持該公司在北美建設電動車充電網路。愛奧納計劃在2030年之前在北美安裝至少3萬個電動車充電設施。

街口投信整理，根據美國停電地圖PowerOutage.us的數據顯示，在颶風貝里爾襲擊德州後，截至上周二晚間，該州仍有超過170萬戶家庭和企業停電，顯示出美國電網系統的脆弱，急需政府或電力企業的投資與更新升級，以避免大規模的停電。也有分析師表示俄羅斯對烏克蘭的戰爭正在增加市場對銅的需求，一位軍火生產商表示大多數的軍火彈藥都以某種方式使用銅，例如，子彈彈殼由黃銅（銅和鋅的合金）製成，而北約155毫米(mm)砲彈含有0.5公斤銅。歐洲防務局(EDA)表示，烏克蘭軍隊每天發射多達7,000發砲彈。

根據貝恩諮詢公司的數據顯示，俄羅斯每年生產450萬枚152毫米(mm)砲彈，並且在過去12個月中產量增加了150%。而彭博社也估計，在烏克蘭戰爭爆發前，美國平均每月生產14,400發砲彈；然而戰爭爆發後，美國的目標是到2025年底將砲彈產量增加到每月10萬枚。而近期中國大陸精煉銅的進口量出乎意料地強勁。今年前五個月，大陸進口精煉銅161萬噸、年增19.2%，過去12個月的進口量則是高達398萬噸，而大陸強勁的進口需求是否為俄羅斯生產軍火砲彈提前作準備則有待持續觀察。

商品推薦