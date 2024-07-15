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美國汽油需求激增 消費者信心疲軟與聯準會降息預期成焦點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信分析，布蘭特原油價格和WTI輕原油價格上周走勢反映市場對美國經濟數據和聯準會政策的變動。國際原油期貨在6月上旬開始連續四周上漲後，上周回跌約1.7%。 WTI 期貨周跌幅為1.1%，主要受到美國消費者信心疲軟和對聯準會可能降息的預期增強，導致油價橫盤整理。

密西根大學的調查顯示美國消費者信心在今(2024)年7月跌至去(2023)年12月以來的低點；儘管美國勞工部的數據顯示6月消費者價格CPI下降，但服務成本上升使得生產者物價指數PPI略高於預期，目前投資者普遍預期聯準會可能在9月降息，根據FedWatch數據，9月降息可能性已達94%。

美國能源資訊署EIA上週數據，美國汽油需求達到2019年以來的最高水平，而航空燃油需求也達到2020年1月以來的最高水準。此外，美國墨西哥灣沿岸煉油廠的原油淨輸入量顯著增加，這是2019年以來首次突破每日940萬桶。

EIA預估，油價上漲將鼓勵原油鑽探商增加產量，預計美國每日的原油產量將從2023年的1,290萬桶提高到2024年的1,330萬桶，並可能於2025年達到1,380萬桶。CFTC持倉數據顯示基金與法人機構增加美國原油期權相關的淨多頭部位。同時，OPEC+的減產政策和全球經濟放緩需求擔憂繼續影響原油市場，OPEC+的閒置產能可以應對地緣政治造成的供應短缺，利多與利空因素並存，使近期油價呈現區間窄幅波動。

原油價格 美國經濟

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