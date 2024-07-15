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立院三讀 增進中高齡及高齡者就業權益相關條文

中央社／ 台北15日電
圖為銀髮族在就業服務站海報前了解就業資訊。聯合報系資料照片
圖為銀髮族在就業服務站海報前了解就業資訊。聯合報系資料照片

為協助並推動中高齡者及高齡者延緩退休或再就業，立法院會今天三讀修正通過中高齡者及高齡者就業促進法部分條文，進一步確保中高齡者及高齡者就業權益。

立法院社會福利及衛生環境委員會於5月15日審查中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正草案，全案經審查會討論後完成初審，並於今天立法院會完成三讀程序。

現行的中高齡者及高齡者就業促進法第7條，中央主管機關應會商中央目的事業主管機關及地方主管機關，至少每3年訂定中高齡者及高齡者就業計畫。前項就業計畫，雖已訂定在施行細則之中。不過，為確保就業計畫讓勞雇雙方了解，審查會通過立委及勞動部建議，將施行細則中的就業計畫直接入法，上述計畫共計9項。

考量現實狀況下，中高齡者及高齡者時間運用與生活規劃需求，三讀條文也依照審查會時民進黨立委林月琴所提修正動議，增列1項「推動中高齡者及高齡者之部分時間工作模式」的就業計畫，即增加部分工時的就業條件選擇。

為協助中高齡者及高齡者延緩退休或再就業準備，三讀條文也規定，雇主對於所雇用之中高齡者及高齡者，得於其符合勞基法有關自請退休或強制退休規定的前2年內，提供退休準備、調適或再就業之相關協助措施；雇主依規定辦理時，中央主管機關得予補助。

此外，三讀條文也規定，為協助中高齡者及高齡者就業，主管機關應提供職場指引手冊，並至少每2年更新一次。

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