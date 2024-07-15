勞基法修正案三讀 勞僱協商後得延後強制退休年齡

為鼓勵健康且有意願的資深勞工持續貢獻職場，立法院會今天三讀修正通過勞基法第54條條文，三讀條文明定，勞工年滿65歲者，經勞僱雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡。

立法院社會福利及衛生環境委員會於5月15日初審通過勞基法第54條修正草案，全案經審查會討論後完成初審，並於今天完成三讀程序。

前勞動部長許銘春曾在審查會中表示，即使不修法，依現行勞基法規定，勞僱雙方可以協商退休年紀；不過，說清楚也是好事，並不反對立委提案。

經朝野立委討論後，審查會通過民進黨立委王正旭的修正動議提案，並於今天完成三讀，三讀條文規定，未來年滿65歲勞工經勞僱雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡。

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