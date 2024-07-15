經濟發展委員會將在本周四登場 聚焦三大主軸

由行政院長卓榮泰親自主持的經濟發展委員會即將在本周召開，據了解，預計會在7月18日（周四）登場，將就「創新經濟、均衡台灣及包容成長」三大議題，邀集產官學界共同研商，希望能留下國內資金，並且引入國際投資。

卓榮泰日前宣布將組成經濟發展委員會，將協助國內經濟發展，邀集產官學界共同研商。

至於經濟發展委員會的討論主軸，卓榮泰日前也已宣布，經濟發展委員會將鎖定三主軸，第一是創新經濟，用創新自由開放多元經濟模型，讓國人在模型運作下分享成果，也讓大家有選擇參與多元經濟機會；第2是均衡台灣，將擇定140項全國重要地方基礎建設，提升台灣各縣市地區產業，從各縣市欠缺基礎工程處均衡台灣發展；第3是包容成長，推動綠色淨零及數位雙重轉型，均顧中小微企業。

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