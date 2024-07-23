【市場新寵】買爆日本，爆買日本！推升日股創新高！

2023整年日股表現一馬當先，TOPIX指數漲幅達28.3%，在全球主要股市當中表現最佳！進入2024年以後，日股在外資持續的追捧下氣勢如虹，日經255指數更是一舉站上4萬點大關，刷新歷史新高！在長線利多題材支撐與資金的持續追捧下，日股持續領先全球主要股市表現。

「買爆日本」，解封後觀光浪潮席捲而來

日幣貶值，不只台灣，全球旅客都擠到日本觀光，加上暑假到來，在東京成田、羽田機場與大阪關西機場通關至少要排2小時！解封後的報復性旅遊消費驚人，日本國土交通省觀光廳公布2023年間訪日外國旅客的消費動向調查，調查結果指出，2023 年訪日觀光客的總消費金額創新高紀錄，高達５.3兆日圓(折合新台幣約 1.12兆元)，與疫情爆發前的2019年相比增加了10.2%。而訪日觀光客每個人的平均旅行支出為21.3萬日圓(折合新台幣約4.5萬元)，較疫情前高出約34%，大力挹注日本經濟走上復興之路！

資料來源: NAM Tokyo、日本觀光廳，資料日期：2024/01/17

「爆買日本」，資金搶進日股創新高

據最新數據顯示，外資在2023會計年度(2023年4月到2024年3月)日本股市持股比重攀升到史上新高，占比達三分之一。日本交易所集團(Japan Exchange Group)在７月２日公布的數據顯示，截至今年3月的會計年度中，外資持有日股總值31.8%的股票，為1970年有數據可考以來最高，1970年當時只有4.9%。

隨著通縮結束、寬鬆貨幣政策和公司治理改善的前景推動日股在2023會計年度為全球表現最好的股市之一，海外資金紛紛湧入日股，根據日本財務省公布的統計資料，截至6月28日，外資今年以來累計買超金額擴大至5.99兆日圓，超越了近10年的任一單年度紀錄，更帶動日股創高模式！

資料來源: Bloomberg，野村投信整理，資料日期：2024/06/28。

迎接日股榮景，唯一指名-野村資產管理

「買爆日本｣的觀光財助長消費經濟動能，而鴨子划水的外資在2024年更是「爆買日本｣，雙重引擎加持之下，日股榮景才正要開始！野村資產管理身為日本第一大資產管理公司(1)，在地菁英管理團隊平均投資年資超過20年，不僅深入了解日本經濟文化與企業動向，更享有在地化優勢，且擅長掌握日股優質個股潛力，日股研究權威地位無可否認！野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金規模達2809.3億日圓(2)，是一檔價值與成長兼顧的基金，前進日股，選對幫手就是它。(1) 資料來源：日本投資信託協會(The Investment Trusts Association, Japan)，資料日期：2023/12。(2)資料來源：野村資產管理英國有限公司，資料日期：2024/05/31。

資料來源：Lipper，資料日期：2024/06/28 (成立至今績效I股日圓是以成立日期2009/08/26計算，I股美元避險是以成立日期2013/04/09計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。

建議投資人不要再等待，現在還來得及上車迎接這波未完的日股榮景，伺機入手主動型日股基金，交由專業團隊操盤，掌握進場佈局的好時機。了解更多：【唯一指名】

<野村投信贊助刊登>

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。

本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣(例如南非幣)匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。野村投信為野村基金(愛爾蘭系列)在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】AMK01-240700027