行政院為發展AI走訪企業！ 首站就選中廣達

AI巨浪襲捲全球！廣達近年成功搭上AI伺服器掀起的大浪，旗下伺服器產線也入手滿滿商機，而行政院近日特地組隊走訪企業，並選中代工大廠廣達（2382）優先拜訪，事實上這是自從520賴清德新政府上任以來，行政院首次率隊來到位於林口的廣達總部拜訪。對此，廣達也出動高階主管現身接待，雙方也針對AI產業趨勢、員工關懷政策及硬體設施等議題，進行深度對談。

據悉，行政院此次參訪主要是由人事行政總處人事長蘇俊榮、以及公務人力發展學院院長陳明忠帶隊，帶領全體113年度簡任佐理人員、單列及跨列簡任第10職等人事室主任研習班，走訪廣達林口總部園區，而廣達則由人才資源中心的主管及同仁代表接待。對此，行政院人事總處科長柳李羣接受《經濟日報》訪問時指出，這次走訪企業的主軸是為「AI創新發展」，廣達人才資源中心主管也特地分享，他們在AI方面的最新應用，也間接提升現場人員的AI知能。

巧合的是總統賴清德於今年520正式上任之前，就已提早在3月進行「信賴新政 穩健接棒」產業交流之旅的第三站，前往廣達林口總部參訪，並與集團董事長林百里進行閉門會議。據悉，當時會議是由林百里親自主持，與會人員包括副董事長梁次震、資深副總楊麒令等高管，而雙方當時談話的主軸，就是圍繞著「AI」、及「5G應用」等議題。

據產業界人士透露，政府與廣達之間本就培養相當深厚的默契，事情可追溯至2017年賴清德還擔任行政院長期間，當時他為承接中美貿易戰下回流的台商，拍板推動「投資台灣三大方案」，而廣達則是當時首批點頭回台投資設廠的業者，除了於2018年買下如今位於林口總部及附近地區的土地，更進一步在台灣擴大高階伺服器的生產線，而其餘電子業者也紛紛跟隨廣達的腳步回台設廠，這也是帶領台灣資通訊產業成功避開中國貿易困境，成為AI浪潮下最大贏家的關鍵。

針對此次走訪廣達，科長柳李羣指出，事實上，行政院從過去開始，為提升內部同仁的專業知能，每一年都會規劃走訪各大企業，並與企業主進行雙向的交流，而今年則選中廣達，並以AI創新發展為核心，進行交流，而未來行政院也會視賴總統的最新政策以及國家的發展，設計相關的培訓課程，以因應全球的各種變化。面對行政院的來訪，廣達也特地發文感謝政府肯定廣達投入AI產業以及員工關懷與照顧福利的成果。

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