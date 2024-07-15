租屋電費新制今上路 房東超收最重可罰50萬元

內政部表示，租屋電費新制15日正式上路，房東如果違反新制規定超收電費者，房客可向縣市政府消保或地政單位提出申訴要求改正，如果不改正者，可以處3萬至30萬元罰鍰；如仍拒不改正，並可加重處以5萬至50萬元罰鍰。

內政部說明，租屋電費新制主要是要使租屋電費的收取更加合理公平，並減少超收電費的爭議。新制規定有2大重點：

一、電費計收標準：如果是約定按「用電度數」計費，房東收取的每度電費將不可以超過電費單的「當期每度平均電價」；如果非約定按「用電度數」計費，則房東收取的電費將不可以超過電費單的「每期電費總額」。此外，屋外公共設施的電費如果沒有分攤併入電費單內，房東也不可以額外收取。

二、租屋電費資訊：房東在收取電費時，需要提供當期每度平均電價、用電度數等資訊給房客知悉；另外，房客也可自行向台電申辦查詢相關電費資訊。

內政部表示，對於民眾在新制上路後可能遇到的電費收取問題，例如提前終止租約時要如何結算？分租套雅房的屋內公共用電要如何分攤？地政司已經整理相關建議處理方式提供給房東房客參考。

有需要的民眾可以到地政司網站「租賃條例專區」下載新版租賃契約書範本、懶人包及常見問題Q&A等資料。

內政部提醒民眾，自本日起，新簽訂的住宅租賃契約都將全面適用新制規定，已簽訂的舊約則不會溯及適用，但如果經過租賃雙方同意，仍然可以重新約定適用新制。

內政部也提醒房東，去(112)年租賃條例修法，租屋族的租賃住宅契約已全面適用消保法的保護，房東如果違反新制規定超收電費者，房客可向縣市政府消保或地政單位提出申訴要求改正。

如果不改正者，可以處3萬至30萬元罰鍰；如仍拒不改正，並可加重處以5萬至50萬元罰鍰。後續也會要求各地方政府不定期辦理租賃契約書查核，確保租屋族電費權益保障。

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