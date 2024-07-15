AI推波助瀾 2030年用電估增加12%

經濟部能源署今天發布「二○二三年度全國電力資源供需報告」，因ＡＩ浪潮推升用電成長，能源署寬估未來用電，預估二○二四年至二○二七年平均用電年成長百分之二點五，二○二八年至二○三○年平均年成長百分之二點八。以此推估，至二○三○年用電將成長百分之十二至百分之十三。

至於外界關切能源配比，據了解，因賴清德總統已提出二次能源轉型，二○三○年時，再生能源將提升至百分之卅，燃氣則增至百分之五十、燃煤遞減至百分之廿。核電在二○二六年歸零。

能源署去年發布「二○二二年度全國電力資源供需報告」，預期未來七年用電年均成長率為百分之二點○三；但隨著景氣回溫及ＡＩ浪潮來臨，上修二○二四年至二○二七年平均用電年成長百分之二點五，二○二八年至二○三○年平均年成長百分之二點八。

因行政院已明確表態不會提出核電廠延役的修法，這意味著核三廠一號機將在七月廿七日停機除役，台電已備妥新增電源，將由民營豐德電廠三號機（一一○萬瓩）頂替。至於今年九月麥寮二號機（六十萬瓩）除役，台電表示，同時新上線的大潭九號機供電能力一一二萬瓩接替，各月供電能力皆大於尖峰負載需求。

相對於賴政府推動核電廠延役態度消極，國際間對啟用核能則採開放態度。義大利在卅五年前關閉最後一座核電廠後，總理梅洛尼政府正計畫重啟核能，英國金融時報報導，義國環境和能源安全部長弗拉廷表示，正計畫立法允許投資運轉年限在十年內的小型模組化核反應爐（ＳＭＲ）。

弗拉廷說，核能將在二○五○年前達到占該國的發電占比至少百分之十一，以減輕國家對進口化石燃料依賴，「為了擁有保證持續的乾淨能源，我們必須增加核能配比」。他說，太陽能和風力等再生能源技術「無法提供需要的安全」。

梅洛尼政府也對太陽能發展實施新限制，主因為擔憂太陽能板激增會威脅糧食安全，以及擔心若過度仰賴太陽能，可能成為面板生產大國中國大陸的政治或商業工具。此外，許多義大利人也抱怨光電破壞該國的美麗鄉村景色。

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