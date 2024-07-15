經部：2030用電量估增13%
經濟部能源署今（15）日將發布「2023年度全國電力資源供需報告」，因AI浪潮推升用電，上修2024年至2027年平均用電年成長為2.5%，2028年至2030年成長2.8%。以此推估至2030年用電將成長12%至13%。
至於外界關切能源配比，因賴總統已提出二次能源轉型，2030年時，再生能源將提升至30%，燃氣則增至50%、燃煤遞減至20%。核電在2026年歸零。
能源署去年發布「2022年度全國電力資源供需報告」，預期未來七年用電年均成長率為2.03%；但隨著景氣回溫及AI浪潮來臨，採寬估，上修2024年至2027年平均用電年成長2.5%，2028年至2030年平均成長2.8%。
此外，去年發布全國電力資源供需報告，已明確指出，民進黨執政能源轉型2025年再生能源占比達二成之目標，確定延後至2026年10月達成。外界關注未來能源配比是否調整，據了解，賴總統在競選期間推出二次能源轉型，提出核電將在2026年完全歸零，2030年時，再生能源將提升至30%，燃氣則增至50%、燃煤遞減至20%。經濟部據此納入2030年能源配比。
因政院已明確表態不會提出核電廠延役的修法，這代表著，核三廠1號機將在2024年7月27日停機除役，為穩定供電，台電亦已備妥新增電源，將由民營豐德電廠3號機（110萬瓩）頂上。至於今年9月麥寮2號機（60萬瓩）除役，台電表示，同時新上線的大潭9號機供電能力112萬瓩接替，各月供電能力皆大於尖峰負載需求。
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