台電與新北完成行政調解 核二廠乾貯設施有望解套
核二廠室外乾貯設施興建有望邁進一大步。台電董事長曾文生日前透露，核二廠乾貯設施已與新北市完成行政調解。據了解，台電亦已將核二廠乾貯設施水保計畫送新北市審查，如果順利，核二乾貯設施有望解套。
新北農業局說，台電已提送核二水保計畫，10日已由經濟部核轉新北市府，依法院調解結果，市府將在六周內完成核備作業。
朝野針對核電延役仍在角力，無論最後結果是延役或除役，興建乾貯設施是高階核廢料處理的重要路徑。因為北部亟缺電廠，核二延役亦被納入考量，雖然台電與新北市府就核二廠乾貯設施達成協議，核二廠仍處在延役與除役的十字路。
立法院教育及文化委員會日前排審核管法修正草案，但由於朝野缺乏共識，修法留待下會期再戰。按目前法規，核二仍朝除役方向前進。
儘管核電是否延役尚無定見，但核二廠被外界認為最有機會「起死回生」，若其室外乾貯完工，重啟核二的障礙又再少一項。
據核安會資料，核一、二廠用過燃料池已近貯滿，核三廠用電燃料池儲存空間有限，僅可供運轉四年多。無論是除役或延役，乾式貯存設施都必須興建啟用，才能接續相關作業。
核一、二廠乾貯設施興建長達11年未解，直至近期相繼解套。
據了解，核一廠已開始水土保持改善工程，並於取得新北市核發完工證明後得以進行熱測試，熱測試開始後四至六個月內，須經核安會審核通過，才會核發運轉執照。簡言之，最快2025年啟用。
核二乾貯則有「水保開工期限展延」、「水保完工期限展延」、「水保申報開工」等三項訴訟案於法院審理，近期台電、新北市完成調解。
接下來只要新北市核定水保計畫即可興建，預估興建完成、經核安會審查確認安全後，才會核發運轉執照，推估要三年左右才可運轉。
簡言之，核二廠若要延役啟用，最快三年後；另，核二停機較久，安全檢查也要費較多時間。
核一、核二廠室外乾貯設施興建獲得解決後，針對高階核廢處理，下一步是要興建室內乾貯設施，行政院已核定台電室內乾貯設施興建計畫，依台電推估，發包後、興建、再取得核安會運轉執照，估計要七年。
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