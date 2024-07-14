快訊

多年來首次直接交談！川普遇刺後拜川通話 消息人士：充滿尊重

AI浪潮來了！經部寬估用電量 估未來平均年成長率有這麼多

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

經濟部能源署明（15）日將發布「2023年度全國電力資源供需報告」，因AI浪潮推升用電成長，能源署寬估未來用電，預估2024年至2027年平均用電年成長2.5%，2028年至2030年平均年成長2.8%。以此推估，至2030年用電將成長12%至13%。

至於外界關切能源配比，據了解，因賴總統已提出二次能源轉型，2030年時，再生能源將提升至30%，燃氣則增至50%、燃煤遞減至20%。核電在2026年歸零。

能源署去（2023）年發布「2022年度全國電力資源供需報告」，預期未來七年用電年均成長率為2.03%；但隨著景氣回溫及AI浪潮來臨，採寬估，上修2024年至2027年平均用電年成長2.5%，2028年至2030年平均年成長2.8%。

經濟部長郭智輝日前受訪表示，預估至2030年用電將成長12%。若如此成長，亦相當可觀。

此外，去年發布全國電力資源供需報告，已明確指出，民進黨執政能源轉型2025年再生能源占比達二成之目標，確定延後至2026年10月達成。外界關注未來能源配比是否調整，據了解，賴總統在競選期間推出二次能源轉型，提出核電將在2026年完全歸零，2030年時，再生能源將提升至30%，燃氣則增至50%、燃煤遞減至20%。經濟部據此納入2030年能源配比。

因政院已明確表態不會提出核電廠延役的修法，這代表著，核三廠1號機將在2024年7月27日停機除役，為穩定供電，台電亦已備妥新增電源，將由民營豐德電廠3號機（110萬瓩）頂上。至於今年9月麥寮2號機（60萬瓩）除役，台電表示，同時新上線的大潭9號機供電能力112萬瓩接替，各月供電能力皆大於尖峰負載需求。

依台電規畫，至於冬天空污季（10至12月）雖須配合減煤而減少發電，但因冬季用電負載較低，且有再生能源出力，加上12月大潭7號機（91萬瓩）及興達新1號機（130萬瓩）上線，皆可滿足負載需求。

AI 再生能源 核電廠 經濟部

延伸閱讀

竹市議員指道路施工惹民怨 市府：協調開工前宣導

配電線路檢修人力「缺口2千人」 台電盼引進移工穩供電

欲引進移工穩供電 曾文生親拜會 勞動部：先釐清缺工樣態

國會擬修法鬆綁核能延役 台電喊尊重職權：核廢料處置、安全審查也應面對

相關新聞

AI浪潮來了！經部寬估用電量 估未來平均年成長率有這麼多

經濟部能源署明（15）日將發布「2023年度全國電力資源供需報告」，因AI浪潮推升用電成長，能源署寬估未來用電，預估20...

核二廠有延役條件！台電與新北市府調解 室外乾貯設施估3年後運轉

核電廠延役修法朝野無共識，但新北市府與台電有核二廠室外乾貯設施興建有望邁進一大步。台電董事長曾文生日前透露，核二廠乾貯設...

川普遇襲 台新首席經濟學家李鎮宇三大示警

對於川普遇襲，台新金控首席經濟學家李鎮宇受訪時指出，美國聯準會降息時間可能再從9月延後，這點可觀察本周利率期貨指數表現會...

加油要快 中油：明起汽、柴油各調漲0.2元、0.1元

台灣中油宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2...

Android陣營一個個搶進摺疊機 為何蘋果不敢輕易嘗試？

智慧摺疊機發展至今5年，工藝一年比一年成熟，功能也一年比一年更好；然而，截至目前為止，摺疊機雖然喊得震天價響，出貨量卻仍然只占整體手機市場的1.5%，追不上傳統直立型手機的占比。為何即使摺疊機銷量如此低落，三星、OPPO、小米、華為，甚至連老品牌Motorola、Google旗下智慧型手機系列Pixel，都要搶進摺疊手機市場，始終不願放棄？

本周台股／台積電法說會前台股震盪但氣氛樂觀 股市多頭格局未變

上周五台北股市重挫、新台幣匯率變亞洲最弱，高檔獲利了結賣壓使得加權股價指數2萬4千點關卡得而復失，並壓縮周線紅K長度，在高檔留下長上影線，台積電法說會將在本周四收盤後登場，6月營收表現已強化第2季財報信心，從客戶端也看到對台積電產品需求強勁，充滿樂觀的氛圍下，股價會怎麼漲？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。