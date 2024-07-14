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新興市場成長動能具韌性 亞洲為主要動力來源

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國通膨數據放緩輔以聯準會主席釋出鴿派論調、強化聯準會降息預期，推動上周新興股市走揚。本周觀察變數包括中國第2季GDP與6月工業生產零售銷售，印度躉售物價數據等。

富蘭克林證券投顧表示，透過更強而有力的財政措施來擺脫中國市場持續的通縮擔憂、消費動能溫吞、房地產市場疲軟、債務過高等結構性問題，對於穩定與重振中國上市公司的獲利增速前景，並吸引全球資金回歸中國相當重要，延宕逾半年的中共20屆三中全會預計將於7月15日~7月18日召開，會議或將對技術創新、土地、財稅改革等議題討論，是否推動重振市場情緒的重大改革則為市場關注焦點。

富蘭克林證券投顧指出，印度財政部將於7月下旬發布本年度完整預算案，政策重點方向仍是透過生產連結激勵計劃發展製造基地，將基礎建設成長自公共部門轉向民營部門，並專注於包含再生能源、刺激消費等政策方向。印度國會大選後市場不確定性降低，印度股市也有迭創歷史新高表現，推動股市評價水準攀高，但著眼印度經濟與企業獲利長期結構性成長趨勢明確，國會大選後外資資金於印度期現貨市場同步轉多，評估資金動能有望推動印度股市延續漲勢。

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