台塑石化：汽油15日起漲0.2元、柴油漲0.1元
台塑石化公司今天宣布自7月15日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升新台幣0.2元，柴油批售價格0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。
台塑石化調整後最新油價為92無鉛汽油每公升29.2元、95+無鉛汽油30.7元、98無鉛汽油32.7元、超級柴油26.4元。
台塑石化表示，國際油價先因美國德州產油設施遭颶風侵襲影響未如預期而下跌，但隨後受美國原油庫存減少及6月通膨指標下降等因素影響，帶動油價小幅回升，惟考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定調漲汽油、柴油批售價格。
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