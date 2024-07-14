台塑石化：汽油15日起漲0.2元、柴油漲0.1元

上周五台北股市重挫、新台幣匯率變亞洲最弱，高檔獲利了結賣壓使得加權股價指數2萬4千點關卡得而復失，並壓縮周線紅K長度，在高檔留下長上影線，台積電法說會將在本周四收盤後登場，6月營收表現已強化第2季財報信心，從客戶端也看到對台積電產品需求強勁，充滿樂觀的氛圍下，股價會怎麼漲？

2024-07-14 10:00