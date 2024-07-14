川普遇襲 台新首席經濟學家李鎮宇三大示警

對於川普遇襲，台新金控首席經濟學家李鎮宇受訪時指出，美國聯準會降息時間可能再從9月延後，這點可觀察本周利率期貨指數表現會有更清楚的反應，包括比特幣在川普遇襲之後也漲逾2.5%，此外他更提醒，總統賴清德的幕僚團隊除了立即成立應變小組進行因應對策的沙盤推演之外：「至少該去註冊一個Truth Social的帳號了！」以此在對的社群平台上建立賴總統直接對話川普的渠道：「才能@ real Donald Trump！」

李鎮宇對於川普遇襲提出三大示警，一是美國降息時間可能再延後，二是政府該成立應變小組，尤其是該為賴總統註冊一個Truth Social的帳號，三是台灣也有可能受到「無差別關稅格鬥的衝擊」。

先前川普被推特踢出去之後，現在以Truth Social作為他對廣大民眾發聲的基地，李鎮宇直言，總統除了透過官方管道表達對川普此次遇刺的慰問之外：「若能直接@川普，效果更直接，使用同一種社群媒介來@，也更代表對川普的重視！」

對於川普選勝機率越來越高，之所以「利率期貨指數」周一的表現相當重要，李鎮宇分析，因為該指數以市場對美國降息時間預期作為主要標的，目前預期9月降息的機率達7至8成，但川普因為此次事件而使選勝希望更高之後，川普現在高分貝要採取的加碼10%關稅措施，將會讓通膨問題更嚴重，如此聯準會可能會再放慢降息步調，另外他指出，比特幣在川普遇襲之後也漲逾2.5%，也反應市場對於川普勝選可能性增加將惡化通膨的預期。

尤其李鎮宇示警，川普接下來要啟動的關稅大戰，並非僅對中國，而是全世界的「無差別格鬥」，他進而強調，台灣千萬不要以為自己沒事，亞洲包括了台灣、韓國、中國這三國，或其他更多的國家都會被一起檢討所謂的自由貿易政策和政府補貼措施。對賴總統提出台灣要成為經濟日不落國的理想，李鎮宇則更強調這時要建立對川普更直接關係的重要性，賴總統的國安團隊、智庫都要有自覺，不要以為川普上任之後只會修理中國、台灣就沒事：「恐怕台灣不只油電，包括股匯利率等，川普政府之後都會一併檢討！」

他並進而分析，儘管，川普的關稅政策有否被有效執行，還要看他對美國參眾兩院掌握的情況，但當川普這頭灰犀牛狂奔而來時，至少目前已有三個關鍵人物未來動向得更被關注，第一個是川普政府的關稅教父賴海澤（Robert Lighthizer），另一個則是前白宮貿易與製造業政策辦公室主任納瓦羅（Peter Navarro），還有一個就是特斯拉的創辦人馬斯克，其中，萊海澤尤為川普的反自由貿易大將、先鋒，馬斯克則寄望川普上台之後大力檢討中國政府對電動車的補貼來重振特斯拉雄風。

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