加油要快 中油：明起汽、柴油各調漲0.2元、0.1元

台灣中油宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.6元，本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.3元及4.9元。

台灣中油表示，本週國際油價下跌。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.26美元，新台幣兌美元匯率升值0.015元，計算跌幅為1.19%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.5元及5.0元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收3.1元及4.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。

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