勞保老年年金平均投保年資29.72年 偏低

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

勞工勞保老年年金月領金額逐年提高，代表老年經濟生活更有保障，惟勞保局統計顯示，領勞保老年年金勞工平均投保年資僅29.72年，低於30年，明顯偏低，代表台灣勞工太早退休

勞保老年年金是活多久，領多久，勞保投保年資偏低，代表工作年限偏短，領勞保老年年金期間更長，無形中勞保財務負擔更重。2022年底領老年年金勞工平均投保年資29.46年，2023年底為29.72年，才增加0.26年。其中2023年底男性平均投保年資30.21年，女性29.3年。

一般來說，社會保險制度合理年資為40年。但現在月領勞保老年年金平均投保年資低於30年，意味目前領勞保老年年金勞工大部分都太早退休。這也意味勞動力未被利用。

統計顯示，在目前領勞保老年年金174.2萬人中，僅7.3%約12.7萬名勞工投保年資超過40年，換言之近93%退休勞工年資少於40年。

其中，投保年資中以近48.5萬人勞保年資在30至34年最多，占27.8%；其次為43.7萬人年資在25至29年，占25.1%。另有24萬人年資在20至24年，占13.8%。更有逾一成約17萬人年資低於20年。另外，投保年資35至39歲約有28萬人、占16.1%。

勞動部官員表示，隨著退休年齡逐年往後至65歲，勞工投保勞保年資有望逐年提高；惟整體來看，台灣勞工有早退現象，如何設計誘因鼓勵勞工延後退休，一方面緩解缺工，另方面因工作年限拉長，延後領勞保年金，亦可間接改善勞保財務。

勞保年金 退休

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