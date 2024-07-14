勞保年金平均月領額近1.9萬 學者示警將成潛藏負債

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
勞工勞保老年年金逐年愈領愈多。記者侯永全／攝影
勞工勞保老年年金逐年愈領愈多。記者侯永全／攝影

勞工勞保老年年金逐年愈領愈多，勞保局統計顯示，2023年底有逾174.2萬退休勞工領取勞保老年年金，平均月領18,824元，已接近1.9萬元；其中有逾42%月領2萬元以上，占比較2022年多出4個百分點，未來此趨勢會更明顯。

新任勞動部長何佩珊定調，政府撥補就是勞保年改，在政府撥補下，勞保基金水位亦首度突破兆元。她也說，勞工月領的已經很少，她不是來砍年金。但統計顯示，勞工勞保老年年金逐年愈領愈多，且平均投保年資低於30年，反映有少繳多領現象。

專家分析，未來隨人口結構老化，繳保費人口愈來愈少，領勞保老年年金人口只會愈來愈多，且愈領愈多，平均月領金額逐年提高，再不推動年金改革措施，未來都將成為勞保潛藏負債，由下一代承擔。

勞保財務已出現連續七年逆差。勞保局統計指出，2023年勞保普通事故應計保險費為4,760.8億元，但實計保險給付高達5,206.7億元，差短445.9億元。其中，勞保給付最多請領項目是老年年金給付，給付高達4,682.36億元，換言之，光是勞保老年年金給付就吃掉勞保全年收入，未來勞保入不敷出情況會愈加嚴重。

根據勞保局統計，2023年底逾174.2萬退休勞工領取勞保老年年金，平均月領金額來到18,824元，較2022年增加530元；占目前勞保最高投保薪資45,800元的四成，其中男性平均月領20,121元，女性月領17,740元。

若觀察月領金額分布情況，統計顯示，有逾57%退休勞工月領不到2萬元；其中約47%的最多勞工月領1萬至2萬元間；另有約一成月領不到1萬元。

逾42%退休勞工月領2萬元以上，比率逐年增高。其中逾36%月領2萬至3萬元間，逾6%勞工月領3萬至4萬元；另有3,964位勞工月領4萬元以上，羨煞所有勞工。

整體來說，隨勞工投保年資逐漸拉長，勞保老年年金會愈領愈多，若和2022年相較，月領2萬元以下占比呈逐步下降，下降約4個百分點；月領2萬元以上占比則逐漸增加，增加4個百分點，預計再過二年，月領2萬元勞工將會過半。

勞保基金 年金改革

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