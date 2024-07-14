卓揆：大投資台灣計畫將啟動 引導資金投入國家戰略目標

行政院長卓榮泰上任後拋出設立經濟發展委員會，本周將召開首次會議。卓榮泰昨（13）日宣布，政府將開啟「大投資台灣」計畫，並在「經濟發展委員會」中提出具體步驟、執行方式及階段性成果，期能促使國內資金留在台灣，並吸引更多海外資金在台投資國家戰略目標及所需領域。

卓榮泰昨日出席「國道6號東草屯休息站新建工程」啟用典禮受訪表示，他親自主持本周召開「經濟發展委員會」，設定三大主軸是「創新經濟」、「均衡台灣」及「包容成長」，落實總統賴清德競選政見。

他表示，「經濟發展委員會」將討論民眾、國家最重視及未來必須面對的各項問題，以優先順序折衷率先執行，他透露，金融創新方面會有比較具體的工作；在擴大投資台灣工作上也已有初步構想。

他昨日下午拜訪台中市參訪昆兆益精密工業公司更宣布，政府將在「經濟發展委員會」中，開啟「大投資台灣」計畫，鼓勵本國資金及外資都投資台灣。外界預期，經濟部投資台灣三大方案至2024年底到期，卓揆將會宣布再展延三年，並且延長相關優惠。

卓榮泰表示，政府政策的制定，要能銜接民間需要，未來不論從經濟、外交等各方面，應提供更多政策協助，幫助業者拓展國際通路。同時，也要將國內企業成功經營典範，提供其他有需要或剛起步的企業參考學習，並持續透過政策研究或資金協助等方式，讓具有發展基礎的企業持續升級。

卓榮泰表示，本周他將主持「經濟發展委員會」，並鎖定「經濟創新、均衡台灣、包容成長」三大主題，盼能引領台灣齊步向前發展。在「經濟創新」方面，政府將運用更創新、自由、開放、多元的經濟模型，讓大家有更多參與創新金融的選擇方案，進而將經濟發展成果與全體國人分享。

在「均衡台灣」方面，政府將提出140項全國重要地方基礎建設，並依序展開規劃，補實各縣市欠缺的基礎工程，期能同步向上提升與發展。

在「包容成長」方面，他表示，政府在發展綠色金融、數位金融及普惠金融的同時，也會兼顧中小微企業，協助推動淨零與數位雙軸轉型，讓中小微企業學習與導入國家高科技研發成果；此外，政府也會導入AI技術至公共領域及政府部門中，讓民眾到政府機關洽公時，不僅感受到行政效率的提升，亦獲得更多簡政便民服務。

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