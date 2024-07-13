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太早退！勞保老年年金平均投保年資僅29.72年

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞工勞保老年年金月領金額逐年提高，代表老年經濟生活更有保障，惟勞保局統計顯示，領勞保老年年金勞工平均投保年資僅29.72年，低於30年，明顯偏低，代表台灣勞工太早退。

勞保老年年金是活多久，領多久，勞保投保年資偏低，代表工作年限偏短，領勞保老年年金期間更長，無形中勞保財務負擔會更重。2022年底領老年年金的勞工平均投保年資為29.46年，2023年底為29.72年，才增加0.26年。其中2023年底男性平均投保年資30.21年，女性則為29.3年。

一般來說，社會保險制度的合理年資為40年。但現在月領勞保老年年金的平均投保年資低於30年，意味著目前領勞保老年年金勞工，大部分都太早退休。這也意味著勞動力未被利用。

統計顯示，在目前領勞保老年年金174.2萬人中，僅7.3%、約12.7萬名勞工投保年資超過40年，換言之，近九成三退休勞工年資少於40年。

其中，投保年資中，以近48.5萬人勞保年資在30至34年為最多，占27.8%；其次為43.7萬人年資落在25至29年，占25.1%。另有24 萬人年資落在20至24年，占13.8%。更有逾一成約17萬人，年資低於20年。另外，投保年資35至39歲約有28萬人、占16.1%。

勞保 年金

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