勞保老年年金你領多少？平均月領近1.9萬 42％勞工已月領2萬元以上

現在退休勞保老年年金究竟領多少？勞保局統計顯示，2023年底有逾174.2萬退休勞工領取勞保老年年金，平均月領18,824元，已接近1.9萬元水準；其中，已有逾四成二月領2萬元以上，占比較2022年多出4個百分點，顯示勞工領取勞保年金金額愈領愈多，未來此趨勢會更明顯。

根據勞保局統計，2023年底已有逾174.2萬退休勞工領取勞保老年年金，平均月領金額已來到18,824元，較2022年增加530元；占目前勞保最高投保薪資45,800元的四成。其中，男性平均月領20,121元，女性月領17,740元。

若觀察月領金額的分布情況，統計顯示，有逾五成七退休勞工月領不到2萬元；其中，約有四成七、最多勞工月領1萬元至2萬元之間；另有約一成月領不到1萬元。

然而，已有逾四成二退休勞工月領2萬元以上，比率逐年增高。其中逾三成六月領2萬元至3萬元之間，逾6%勞工月領3萬至4萬元；另有3,964位勞工月領4萬元以上，羨煞所有勞工。

整體來說，隨著勞工投保年資逐漸拉長，勞保老年年金會愈領愈多，若和2022年相較，月領2萬元以下占比呈逐步下降，下降約四個百分點；而月領2萬元以上占比則呈逐漸增加，增加了四個百分點，預計再過二年，月領2萬元勞工將會過半。專家分析，勞保自2009年開辦老年年金至今，隨著投保年資增加，加上投保薪資較高的勞工退休，逐年提高老年年金金額，未來此趨勢會愈來愈明顯。

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