政院將推「大投資台灣」計畫 在「經濟發展委員會」中提出具體作為

行政院長卓榮泰今（13）日前往台中市參訪昆兆益精密工業公司，他宣布，政府將開啟「大投資台灣」計畫，並在「經濟發展委員會」中提出具體步驟、執行方式及階段性成果，期能促使國內資金留在台灣，並吸引更多海外資金在台投資國家戰略目標及各種所需的領域。

卓榮泰表示，台灣已有若干堪稱護國神山的大規模公司，是國家重要的資產，而代表更多產業與從業人員的中小微企業亦具有相當重要性，例如昆兆益公司即是臺灣精密機械加工產業的隱形冠軍，也是政府與民間共同合作的成功典範，也唯有透過這些成功的中小微企業，經濟果實才能夠均衡分享在所有國人身上。

卓榮泰表示，政府政策的制定，要能銜接民間的需要，因此未來不論從經濟、外交等各方面，應提供更多政策上的協助，幫助業者拓展國際通路。同時，也要將國內企業成功經營的典範，提供其他有需要或剛起步的企業參考學習，並持續透過政策研究或資金協助等方式，讓具有發展基礎的企業持續升級。

卓榮泰表示，下週他將親自主持「經濟發展委員會」，並鎖定「經濟創新、均衡臺灣、包容成長」三大主題，盼能引領台灣齊步向前發展。在「經濟創新」方面，政府將運用更創新、自由、開放、多元的經濟模型，讓大家有更多參與創新金融的選擇方案，進而將經濟發展成果與全體國人分享。

他表示，在「均衡台灣」方面，政府將提出140項全國重要地方基礎建設，並依序展開規劃，補實各縣市所欠缺的基礎工程，期能同步向上提升與發展。在「包容成長」方面，政府在發展綠色金融、數位金融及普惠金融的同時，也會兼顧中小微企業，協助推動淨零與數位雙軸轉型，讓中小微企業學習與導入國家高科技研發成果；此外，政府也會導入AI技術至公共領域及政府部門之中，讓民眾到政府機關洽公時，不僅感受到行政效率的提升，亦獲得更多簡政便民的服務，這才是政府持續追求科技進步的終極目標。

他指出，昆兆益公司響應政府「投資台灣三大方案」，除在台中興建營運總部外，去(2023)年亦再次加碼投資台灣。卓榮泰說，政府將開啟「大投資台灣」計畫，並在「經濟發展委員會」中提出具體步驟、執行方式及階段性成果，期能促使國內資金留在台灣，並吸引更多海外資金來台投資國家戰略目標及各種所需的領域。

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