租屋電費新制15日上路 不溯及舊約…違者最重罰50萬元

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
房東、房客注意了，租屋電費新制將於15日上路，房東不得再超收電費，適用範圍為上路後簽訂的新租約，不溯及舊約，房東若仍違規超收，最重可罰50萬元。本報資料照片
房東、房客注意了，租屋電費新制將於15日上路，房東不得再超收電費，適用範圍為上路後簽訂的新租約，不溯及舊約，房東若仍違規超收，最重可罰50萬元。本報資料照片

房東、房客注意了，租屋電費新制將於15日上路，房東不得再超收電費，適用範圍為上路後簽訂的新租約，不溯及舊約，房東若仍違規超收，最重可罰50萬元。

租屋電費計收方式受到廣大租屋族、房東關注，為解決過去房東超收電費問題，內政部修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，獲行政院核定，將於7月15日上路。

內政部表示，住宅租賃契約適用消保法，新制希望維護國人租屋權利、公平合理收取電費、促進電費資訊透明化。房東若以用電度數計費，不得超過電費單當期每度平均電價；非以用電度數計費，所收取電費不得超過電費單每期電費總額。

另外公共設施電費（例如電梯、走廊照明等）未申辦分攤併入租屋處電費內者，須由房東自行吸收，不得額外收取；另外房東有提供電費資訊義務，房客也可自行向台電申辦查詢電費。

內政部表示，行政院核定「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」修正案，租屋電費新制7月15日正式生效，新簽訂租約將適用新制規定，且不溯及舊約，但若租賃雙方同意，仍可約定適用新制。

內政部 房東 行政院

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