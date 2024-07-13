政院經濟發展委員會下周登場 卓榮泰曝討論「三大主軸」
行政院長卓榮泰上任後拋出設立經濟發展委員會構想，卓榮泰13日出席「國道6號東草屯休息站新建工程」啟用典禮接受媒體聯訪表示，他本人親自來主持這個會議，設定的三大主軸是「創新經濟」、「均衡台灣」以及「包容成長」，落實總統賴清德競選政見。
他並透露，金融創新方面將會有比較具體的工作；在擴大投資台灣的工作上也已有初步構想。
卓榮泰今日重申，下周將正式召開經濟發展委員會，由他親自主持，邀請民間財經學者專家擔任顧問，聚焦創新經濟、均衡台灣以及包容成長等3大主軸，落實總統賴清德競選政見。
卓榮泰表示，會將民眾、國家最重視以及未來必須面對的各項問題安排在討論項目內，以優先順序折衷率先執行，比如在金融創新方面將會有比較具體的工作；在擴大投資台灣的工作上也已有初步構想。
卓榮泰說，在包容成長議題中，最重要是要讓台灣能均衡發展，不僅是高科技，也會照顧到中小微企業淨零轉型、數位轉型的雙軸轉型。
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