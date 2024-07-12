碳費機制即將上路 環部鼓勵業者擴大自主減量

我國碳費機制即將上路，環境部昨（12）日召開碳費相關三子法研商會，產業界認為減量指定目標太過嚴苛、不易達成；環團則認為碳費制度設計給予企業太多優惠，不利減碳目標。環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，將研議讓業者自願擴大自主減量機制，鼓勵自主減量，且碳費三子法將於8月底前完成公告。

環境部昨日召開「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等三項子法草案研商會。

黃偉鳴指出，研商會前已召開過十餘場會議討論，昨日各界提的意見仍相當多，針對減量指定目標的二種優惠費率能否轉換、高碳洩露風險的退場機制等意見，環境部都會再進行研議、討論與評估。黃偉明重申，首年碳費將不計收全年，而是根據正式費率公告月份起算至年底，按比率計徵碳費。因為法律上要溯及既往會有難度，也會有爭議。

產業界代表多認為，減量指定目標過於嚴苛、難以達成優惠費率的減量條件，會讓企業失去加大減碳的誘因，直接繳碳費的一般費率，可能反而還比較符合經營成本效益，建議燃料標竿值再放寬。鋼鐵公會則希望放寬先期專案碳抵換的限制，讓高碳洩露風險事業也能適用。

多個環團則是拉起布條呼籲，勿讓碳費淪為「折扣大拍賣」，減碳不只是環境部的責任，也是經濟部的責任，卻看到產業界不斷遊說經濟部，導致碳費設計一再打折，擔憂無法達到台灣2030年的減碳目標。

商品推薦