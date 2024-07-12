勞基法修正案立院闖關 勞團：取消退休年齡上限

經濟日報／ 記者葉冠妤／台北報導
攸關「經勞資協商，可延後勞工65歲強制退休」的勞基法第54條修正草案，預計在立院闖關。 聯合報系資料照
攸關「經勞資協商，可延後勞工65歲強制退休」的勞基法第54條修正草案，預計在立院闖關。 聯合報系資料照

攸關「經勞資協商，可延後勞工65歲強制退休」的勞基法第54條修正草案，預計在立院闖關。但工鬥團體昨（12）日召開記者會指出，在勞資關係不對等下，雇主仍握有絕對權利，可在與勞工續聘或回聘時，對薪資大打折扣。勞團訴求應黨團協商，取消強制勞工退休的65歲年齡上限，或至少明文禁止雇主以較低勞動條件續聘或不利對待。

桃園市產業總工會秘書林莊周指出，修正草案僅是將現行雇主在勞工年滿65歲時可強制勞工退休的條文，增加「得由勞雇雙方協商延後之」的字句，對勞工的實質幫助不大。

中華電信工會罷工小組召集人莊福凱點出現況下的勞工弱勢處境。他說，不少雇主透過退休回聘，結清資深員工的退休金年資，利用回聘或續聘協商，壓低勞工原有勞動條件，為了繼續討生活的勞工，通常只能被迫接受雇主開出的條件。

台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇說，強制退休的發動權還是在資方手上，當勞工年滿65歲，即便身心狀態、技術都還能勝任，也仍有意願繼續工作，但雇主還是有權利強制要求勞工退休，所謂的勞資協商，很可能就是雇主說了算，在目前準備通過的版本中，沒有看到相應的配套或處置。

台灣食品加工業產業工會聯合會顧問吳崇宇建議，應取消雇主強制勞工退休的年齡上限，讓勞工自行決定何時退休。

中華電信 勞團 退休金

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