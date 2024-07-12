供電問題 卓揆：發展綠能是唯一解方

行政院長卓榮泰昨（12）日出席「工商協進會會員大會」，產業界關切供電問題，卓榮泰表示，核三廠2030年以前處於檢查階段無法發電，但政府會加速綠能建設和開發新電廠，確保供電無虞，政府對有關新型核能發展抱持開放態度，但因現階段仍無法預測，因此發展綠能成為唯一解方。

賴清德總統昨日接見美商美光科技時，也保證政府重視企業的需求。包括政府會定期滾動檢討電力供需，確保穩定供電，期盼美光持續擴大在台研發量能，攜手台灣供應鏈夥伴共享AI商機。

各國競相發展新核能，卓榮泰表示，政府對有關新型核能發展抱持開放態度，但因現階段仍無法預測，因此發展綠能成為唯一解方。

卓榮泰指出，未來在不影響農漁民及居民的前提下，政府會推動更多光電及風力發電。

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