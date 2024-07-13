童子賢：核能是工具 不要當信仰

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
核三廠除役進入倒數。 聯合報系資料照
核三廠除役進入倒數。 聯合報系資料照

核三廠除役進入倒數，和碩（4938）董事長童子賢昨（12）日指出，未來要重新投資核能設備需幾千億，認為「核三停下來有點可惜」。工商協進會理事長吳東亮也有同感，他表示，在整體能源政策方向尚未定論前，核三廠如期除役有點可惜。「尤其接下來AI產業急速成長，將會需要更多電力，希望政府及專家能整體考量規劃。」

童子賢昨日受邀出席工商協進會會員大會，以「產業發展與世界局勢」為主題發表演講，會後接受媒體訪問，回應核三廠除役及相關核能議題。

童子賢表示，核電過去40年確實對台灣供電穩定與壓低電價有很大的貢獻，而過去八年政策上傾向於廢核。未來如果核電廠需要體檢，希望用一個純粹科學、專業的流程和態度去進行體檢。

他並強調，不該用「擁核」形容他，核能是工具，不是要全力去支持它或打倒它的信仰。他說，有些人把核電廠地震風險講的很嚴重，他反問，「若真的像這些人說的這麼嚴重，大概政府重要建築都會瞬間倒塌，那台積電的廠也會通通毀掉。」

童子賢表示，「如果全民感情上不接受（核電），那當然身在民主社會，我會服從大家決定」。

核能 核電廠 童子賢

延伸閱讀

童子賢示警「台灣是偏食小孩」：產業發展應朝5大方向

反核電延役...巴奈籲立委「好好做人」 詹順貴批童子賢、李遠哲：不在正確道路

李遠哲談核能 童子賢講「真心話」 而賴清德「有壓力」

李遠哲曝獲賴清德邀請當氣候變遷顧問 支持童子賢擁核

相關新聞

童子賢：核能是工具 非信仰

和碩聯合董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢昨日出席工商協進會會員大會，重申台灣應將核能列為基載能源選項。若核電...

強化電網 卓揆：綠能是現在唯一辦法

針對能源政策，賴清德總統昨天接見美光時表示，政府除提供產業高效率的服務，也重視企業的需求。包括會定期滾動檢討電力供需，確...

碳費相關3子法 8月底公告

我國碳費機制將上路，環境部昨日召開碳費相關三子法研商會，產業界認為減量指定目標太過嚴苛、不易達成；環團則認為碳費制度設計...

勞基法修正案第54條將過 勞團籲取消65歲強制退休

立委提案的勞基法第五十四條修正草案，新增經勞資雙方協商，可延後強制勞工退休年齡，預計在立院闖關。但工鬥團體指出，現行作法...

百貨、量販搶攻超市商機

統一、全聯、微風、遠百各自出招搶攻超市商機，全聯超市目前有1,179家，目標下半年再展20家。家樂福超市達到271店，未...

童子賢：核能是工具 不要當信仰

核三廠除役進入倒數，和碩董事長童子賢昨（12）日指出，未來要重新投資核能設備需幾千億，認為「核三停下來有點可惜」。工商協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。