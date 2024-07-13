童子賢：核能是工具 不要當信仰

核三廠除役進入倒數，和碩（4938）董事長童子賢昨（12）日指出，未來要重新投資核能設備需幾千億，認為「核三停下來有點可惜」。工商協進會理事長吳東亮也有同感，他表示，在整體能源政策方向尚未定論前，核三廠如期除役有點可惜。「尤其接下來AI產業急速成長，將會需要更多電力，希望政府及專家能整體考量規劃。」

童子賢昨日受邀出席工商協進會會員大會，以「產業發展與世界局勢」為主題發表演講，會後接受媒體訪問，回應核三廠除役及相關核能議題。

童子賢表示，核電過去40年確實對台灣供電穩定與壓低電價有很大的貢獻，而過去八年政策上傾向於廢核。未來如果核電廠需要體檢，希望用一個純粹科學、專業的流程和態度去進行體檢。

他並強調，不該用「擁核」形容他，核能是工具，不是要全力去支持它或打倒它的信仰。他說，有些人把核電廠地震風險講的很嚴重，他反問，「若真的像這些人說的這麼嚴重，大概政府重要建築都會瞬間倒塌，那台積電的廠也會通通毀掉。」

童子賢表示，「如果全民感情上不接受（核電），那當然身在民主社會，我會服從大家決定」。

商品推薦