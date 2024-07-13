百貨、量販搶攻超市商機

統一（1216）、全聯、微風、遠百各自出招搶攻超市商機，全聯超市目前有1,179家，目標下半年再展20家。家樂福超市達到271店，未來擴大南台灣的超市布局，全年超市加量販目標500家店；微風超市布局強調獨家供應吸客，打造全台最齊全的起司商品；遠百旗下city’super主打獨特代理產品。

統一旗下家樂福因為整併過去三年擴充的腳步放緩，當前目標要趕快把過去失落的三年停頓缺口補起來，加快展店速度，目前家樂福量販店有67家，家樂福超市248家，Mia C’bon 23家，共有338間，家樂福表示，未來展店首要目標是開至500家店，會以家樂福超市為主，而且鎖定南台灣市場。

家樂福旗下高級超市Mia C’bon ，賣場主打多元化顧客體驗，內設有各項區域，包括生鮮、客製化現煎牛排、日本伴手禮、台灣名產等產品，日前Mia C’bon繼去年於金門拓點後，日前高雄義享店與義享時尚廣場強強聯手正式開幕。

全聯積極展店，並且與大潤發合作推出「生活百貨」新店型今年3月開幕，超市加上生活百貨的總門市店數為1,180間，與去底的家數為1,150間，今年上半年已開近30間新店，下半年預計還會再開出20家，朝展店超過50間穩步邁進。

全聯表示，第1家生活百貨的總坪數為520坪，此店型會是未來展店計畫中很重要的一環，然而，生活百貨在展店的使用坪數需要較大空間，初期展店目會以中南部為主，北部方面則是找到適合地點再進行評估。

微風超市目前全台共有三間門市，客群主要以上班族以及貴婦為主，除各國特色美食以外，微風超市打造全台產品最齊全起司專櫃。

遠百旗下的city’super目前並未考慮於南部設點，將透過開設快閃店的方式。

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