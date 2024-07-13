百貨、量販搶攻超市商機

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
全聯、家樂福、微風及遠百超市布局
全聯、家樂福、微風及遠百超市布局

統一（1216）、全聯微風、遠百各自出招搶攻超市商機，全聯超市目前有1,179家，目標下半年再展20家。家樂福超市達到271店，未來擴大南台灣的超市布局，全年超市加量販目標500家店；微風超市布局強調獨家供應吸客，打造全台最齊全的起司商品；遠百旗下city’super主打獨特代理產品。

統一旗下家樂福因為整併過去三年擴充的腳步放緩，當前目標要趕快把過去失落的三年停頓缺口補起來，加快展店速度，目前家樂福量販店有67家，家樂福超市248家，Mia C’bon 23家，共有338間，家樂福表示，未來展店首要目標是開至500家店，會以家樂福超市為主，而且鎖定南台灣市場。

家樂福旗下高級超市Mia C’bon ，賣場主打多元化顧客體驗，內設有各項區域，包括生鮮、客製化現煎牛排、日本伴手禮、台灣名產等產品，日前Mia C’bon繼去年於金門拓點後，日前高雄義享店與義享時尚廣場強強聯手正式開幕。

全聯積極展店，並且與大潤發合作推出「生活百貨」新店型今年3月開幕，超市加上生活百貨的總門市店數為1,180間，與去底的家數為1,150間，今年上半年已開近30間新店，下半年預計還會再開出20家，朝展店超過50間穩步邁進。

全聯表示，第1家生活百貨的總坪數為520坪，此店型會是未來展店計畫中很重要的一環，然而，生活百貨在展店的使用坪數需要較大空間，初期展店目會以中南部為主，北部方面則是找到適合地點再進行評估。

微風超市目前全台共有三間門市，客群主要以上班族以及貴婦為主，除各國特色美食以外，微風超市打造全台產品最齊全起司專櫃。

遠百旗下的city’super目前並未考慮於南部設點，將透過開設快閃店的方式。

全聯 家樂福 微風

延伸閱讀

被窩捲太誘人！全聯聯名「檸檬大叔」推6款酸甜系甜點 38元起嚐鮮

吸引逾萬人按讚！全聯這2商品自製雪花冰 網激推：營養又衛生

家樂福內湖店榮獲第九屆國家環境教育獎優等 打造賣場成為永續教室

好市多黑卡會員怒「便宜又好商品變少」 一票人有感：台灣商品占冰箱7成

相關新聞

童子賢：核能是工具 非信仰

和碩聯合董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢昨日出席工商協進會會員大會，重申台灣應將核能列為基載能源選項。若核電...

強化電網 卓揆：綠能是現在唯一辦法

針對能源政策，賴清德總統昨天接見美光時表示，政府除提供產業高效率的服務，也重視企業的需求。包括會定期滾動檢討電力供需，確...

碳費相關3子法 8月底公告

我國碳費機制將上路，環境部昨日召開碳費相關三子法研商會，產業界認為減量指定目標太過嚴苛、不易達成；環團則認為碳費制度設計...

勞基法修正案第54條將過 勞團籲取消65歲強制退休

立委提案的勞基法第五十四條修正草案，新增經勞資雙方協商，可延後強制勞工退休年齡，預計在立院闖關。但工鬥團體指出，現行作法...

百貨、量販搶攻超市商機

統一、全聯、微風、遠百各自出招搶攻超市商機，全聯超市目前有1,179家，目標下半年再展20家。家樂福超市達到271店，未...

童子賢：核能是工具 不要當信仰

核三廠除役進入倒數，和碩董事長童子賢昨（12）日指出，未來要重新投資核能設備需幾千億，認為「核三停下來有點可惜」。工商協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。