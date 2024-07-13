碳費相關3子法 8月底公告

我國碳費機制將上路，環境部昨日召開碳費相關三子法研商會，產業界認為減量指定目標太過嚴苛、不易達成；環團則認為碳費制度設計給予企業太多優惠，不利減碳目標。環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，碳費三子法將於八月底前完成公告。

環境部昨日召開包含「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等三項子法草案研商會。

黃偉明昨也重申首年碳費將不計收全年，而是根據正式費率公告月分起算至年底，按比率計徵碳費。因為法律上要溯及既往會有難度，也會有爭議。

產業代表多認為，減量指定目標過嚴、難達成優惠費率的減量條件，讓企業失去加大減碳的誘因，直接繳碳費一般費率，可能反而還比較符合經營成本效益，建議燃料標竿值再放寬。鋼鐵公會希望放寬先期專案碳抵換的限制，讓高碳洩露風險事業也能適用。

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