強化電網 卓揆：綠能是現在唯一辦法

針對能源政策，賴清德總統昨天接見美光時表示，政府除提供產業高效率的服務，也重視企業的需求。包括會定期滾動檢討電力供需，確保穩定供電。行政院長卓榮泰出席工商協進會會員大會，也針對國家創新轉型發展相關議題發表看法，並提到「我們要發展更多能源，將各種可能性放在選項中，一一努力」。

賴總統表示，未來的世界，半導體無所不在，ＡＩ浪潮席捲而來，在此浪潮中，指標性國際大廠美光科技，絕對占著不可或缺的地位。他感謝美光長期投資台灣，不斷在台灣推進ＤＲＡＭ製程技術升級。「也歡迎美光跟台灣有更進一步的合作」。

卓榮泰說，台灣雖希望成為ＡＩ之島，但也要幫助中小企業進行數位轉型和淨零轉型，這是均衡理念下，為了因應二○五○淨零轉型，已經撥出九千億元預算，要讓大家進入市場。

卓榮泰也宣布，下周行政院「經濟發展委員會」將正式召開，由他親自主持，就「創新經濟、均衡台灣及包容成長」三大議題，邀集產官學界共同研商，希望能留下國內資金，並引入國際投資。在「經濟發展、強化治安」雙軸並進，希望透過政府和產業共同努力，讓人民安居樂業，讓產業有自信地走向國際。

卓榮泰表示，ＡＩ就是國力，但高科技製造的成果要讓社會共享，「創新驅動要能普惠大眾，要讓所有人民都感受到，創新轉型過程當中，除發展高科技，但也希望傳統產業也能得到政府更多照顧，才能水漲船高，一起進步，這也是一種均衡理念」。

卓榮泰說，要達成經濟日不落國的境界，是創新轉型過程必須要做。至於「我們的穩定供電，剛剛進來時，媒體在問，核三怎麼辦？核三在七月廿七日，依據法律必須停下來，核三會不會延役？依現在的核管法，已經沒有在五年前展開延役的安全檢查，所以不可能在廿七日之後繼續發電，因為沒人敢擔保安全責任」。

卓榮泰認為，核三廠必須透過設備汰換、安全檢查、地震耐震檢查，才能討論可不可能延役。

卓榮泰也坦言，現在電網韌性不足，所以常跳電，但是，無論如何，會「比十年更快時間完成全國電網，讓跳電機率降到最低」、「未來的核能，我們抱持各種可能，但現在，我們唯一的辦法就是發展綠能」。

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