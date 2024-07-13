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童子賢：核能是工具 非信仰

聯合報／ 記者鍾張涵吳康瑋／台北報導
和碩董事長童子賢昨天針對核能議題，再度表示服從全民決定，但產業發展上，台灣不應「偏食」。記者黃義書／攝影
和碩董事長童子賢昨天針對核能議題，再度表示服從全民決定，但產業發展上，台灣不應「偏食」。記者黃義書／攝影

和碩聯合董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢昨日出席工商協進會會員大會，重申台灣應將核能列為基載能源選項。若核電廠需要體檢，希望用純粹科學、專業的流程和態度檢驗，遺憾核能議題沒辦法在幾年前發酵及轉彎，但如果不做「就永遠等在那邊」。一個運作良好，目前來看重新投資需要幾千億元的設施，停下來有點可惜。

針對自己近日提及能源問題都提到「民主、繁榮、安全、尊嚴」，他強調，仍在意全民對核電的觀感，「如果全民感情上不接受，現在民主社會，我會服從大家的決定」。

工商協進會理事長吳東亮昨日在會員大會被問及核三廠一號機將除役一事，也直言「感覺可惜」。並說，站在工商界立場已提出多次建言，台灣經濟發展需要充足、穩定電力，電價也應有競爭力，產業才能安心投資、保持優勢，核能問題要用科學態度研究，尤其未來人工智慧（ＡＩ）、資料中心將急速成長，電力需求更大，台灣亟需多元電力來源。

緯創董事長林憲銘昨出席另場公開活動也指出，「能源是可以管理的」，台灣目前要做的事將能源管理好，並坦言，「哪裡有能源，企業在哪裡就都能成長」。

產業大老齊聲對能源政策表態，童子賢昨再說，台灣核電廠運行良好成本低，四十年來安全性亦佳，安全評比在國際也名列前茅，核電設施檢查確實需要時間，如果值得等待、值得體檢，就按照專業流程去做。

但他重申自己不「擁核」，核能是工具而非信仰，就像「現代文明需要垃圾掩埋場和垃圾焚化爐的設施，同意它存在不代表你『擁垃圾焚化爐』，不是這樣的概念。它為我們現代運作做出貢獻，把它管理好、設計好、安排好，是必要工作」。

針對中央研究院前院長李遠哲表態力挺，童子賢則回應「諾貝爾化學獎得主李前輩講的話，我相信他也是出於自由意志、發自肺腑，才會做這個發言」。

童子賢昨以「產業發展與世界局勢」為題在大會上進行演講，建議台灣產業應朝「站穩高科技」、「強化服務業國際競爭力」、「重啟創業潮流」、「重新佈局製造業版圖」、「不要忽略農業是戰略產業」五大方向發展。

他示警，台灣是「偏食的小孩」、「獨沽一味」，像森林中的林相只有單一植物，一枯俱枯、一榮俱榮，缺少分散風險概念，應強化服務業、農業和其他產業，並尋找高附加價值；以日本為例，和牛也能成為精緻農牧產品，「農業不只是一種產業，也是一種文化和生活型態」，台灣應尋找更多新定位。「世界的轉變帶給我們機會，機會必須好好把握」。

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