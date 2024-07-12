中小企業加薪抵稅優惠延長 經部：回溯自今年起適用

立法院今天三讀通過「中小企業發展條例部分條文」修正草案，針對中小企業增僱、加薪減稅優惠延長10年，同時刪除啟動門檻、提高加成減除率，加薪適用對象薪資提高至新台幣6.2萬元以下，經濟部表示，修正條文自113年元旦起適用。

也就是說，今年有調薪、增僱員工的中小企業，只要符合修訂條文條件，明年將有機會享受減稅優惠。

立法院今天三讀通過「中小企業發展條例部分條文」修正草案，包括中小企業發展條例第35條研究發展支出投資抵減、第35條之1智慧財產權作價入股緩課及第36條之2增僱加薪租稅優惠，將自113年1月1日起適用，施行至122年12月31日止。

經濟部說明，此次修正重點包括刪除增僱和加薪租稅優惠啟動門檻、提高租稅優惠的加成減除率，同時延長施行期間10年。

員工加薪租稅優惠方面，條文刪除「經濟景氣指數達一定情形」的啟動門檻，並將加薪薪資費用得自當年度營利事業所得額中減除率由130%提高至175%。

中小企業若幫員工加薪1萬元，以加成減除率175%計算，可以1萬7500元自其增加薪資當年度營利事業所得額中減除。

加薪適用對象的基層員工薪資適用範疇，則由5萬元調高至6.2萬元，並納入逐年滾動調整機制。

至於增僱員工租稅優惠部分，經濟部表示，同樣刪除「經濟景氣指數達一定情形」啟動門檻，以及「創立或增資擴展達一定投資額」的適用門檻，適用對象除維持增僱24歲以下，另增加納入65歲以上本國籍基層員工，薪資費用得自當年度營利事業所得額中減除，減除率均適用200%。

此外，中小企業研發投資抵減納入「有限合夥」為適用對象，以推動中小企業投入研發創新，促進升級轉型。

經濟部表示，將與財政部共同盡速完成相關子法修訂，並加強對中小企業宣導，協助業者瞭解修法相關資訊，以及申請適用租稅優惠，期盼修法通過後，能讓企業更靈活運用勞動力，刺激高齡者等多元增僱，厚植研發量能。

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