中小企業發展條例修正案三讀 加薪減稅獎勵提高至175%

立法院12日三讀通過「中小企業發展條例部分條文修正案」，鼓勵中小企業為員工加薪及增僱員工，除了延長施行期間外，也刪除景氣啟動門檻規定，並提高租稅抵減優惠；中小企業為基層員工調薪，減稅鼓勵由130%提高至175%。

經濟部表示，本次修法通過施行後，涉及研發投資抵減、智慧財產權作價入股緩課、增僱基層員工及為基層員工加薪等三項稅租優惠條文，將自2024年1月1日起適用，施行至2033年12月31日止，有助於中小企業多元運用人才、投入創新研發、推動智慧財產權流通應用，以及提升員工薪資水準。

經濟部指出，本次修法共有四大重點：一、中小企業研發投資抵減納入「有限合夥」為適用對象，以推動中小企業投入研發創新，促進升級轉型。二、智慧財產權作價入股緩課措施延長施行期間十年，以促進中小企業智慧財產權流通。

三、增僱員工租稅優惠，刪除「經濟景氣指數達一定情形」的啟動門檻，刪除「創立或增資擴展達一定投資額」的適用門檻，維持增僱24歲以下及增加納入65歲以上本國籍基層員工，其薪資費用得自當年度營利事業所得額中減除，減除率均適用200%。

四、員工加薪租稅優惠，刪除「經濟景氣指數達一定情形」的啟動門檻，並將加薪薪資費用得自當年度營利事業所得額中減除率由130%提高至175%。

經濟部表示，將偕同財政部儘速完成相關子法修訂，並加強對中小企業宣導，協助業者瞭解修法相關資訊，以及申請適用租稅優惠，期能促進中小企業增僱多元人才，提升薪資水準，厚植研發量能。

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