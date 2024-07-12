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內政部拜會促共識 澎縣府盡快提報國土功能分區圖草案

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部12日由政務次長董建宏率隊拜會澎湖縣副縣長林皆興。圖／內政部
內政部12日由政務次長董建宏率隊拜會澎湖縣副縣長林皆興。圖／內政部

內政部12日由政務次長董建宏率隊拜會澎湖縣副縣長林皆興，親自面對面說明說明國土計畫，在會上雙方已達成共識，澎湖縣政府允諾將會盡速提報國土功能分區圖草案至內政部審議。

林皆興現場也表達，澎湖縣為照顧在地無自有住屋者，讓民眾得以依縣府所訂之作業要點在自有農牧用地、養殖或林業用地興建住宅，這狀況普遍存在澎湖縣內，因此，盼未來國土計畫法上路後，能繼續保障民眾居住權益。董次長表示，現行公告實施的澎湖縣國土計畫已訂有相關因應策略，未來進一步可透過鄉村地區整體規劃，以推動居住、公共設施佈建等合宜措施，提升整體生活品質及促進在地發展。

董建宏補充說明，在2021年公告實施的澎湖縣國土計畫，縣府已指認未來住商用地發展總量，針對在地特有的聚落居住行為，訂定土地使用管制原則及配套措施，這部分內政部予以尊重，後續也會就此架構進行審議。此外，澎湖目前有6鄉正在辦理鄉村地區整體規劃作業，可依據轄內實際發展需求，劃設適宜居住範圍及配置必要公共設施，這部分內政部會給予支持及協助，期盼透過國土計畫的推動，能夠讓澎湖的生活及發展更貼近民眾需求與期待。

董建宏最後表示，會上另提及有關澎湖保安林解編議題，因涉及其他部會業務也會交由各機關積極研議，並強調為使國土計畫能在明年4月底如期上路，內政部會持續拜訪各縣市進行意見交流及與社會大眾溝通，讓地方關切的議題可以透過國土計畫審議機制充分討論及處理。

內政部 林業 澎湖

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