碳費三子法研商會議今登場 產業界：減量指定目標過嚴

我國碳費機制即將上路，環境部12日召開碳費相關三子法研商會議，產業界認為減量指定目標太過嚴苛、不易達成；環團則認為碳費制度設計給予企業太多優惠，不利減碳目標。

對此，環境部表示，各界對於碳費三子法的意見相當多，需要時間彙整，但重申首年碳費將不計收全年，而是根據正式費率公告月份起算至年底，按比率計徵碳費。環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，法律上要溯及既往會有難度，也會有爭議。

環境部今召開碳費相關三子法研商會議，針對「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等三項子法草案聽取各界意見。

此次研商會議一開始便出現插曲，多個環團拉起布條呼籲，勿讓碳費淪為「折扣大拍賣」，減碳不只是環境部的責任，也是經濟部的責任，卻看到產業界不斷遊說經濟部，導致碳費設計一再打折，擔憂無法辦法達到台灣2030年的減碳目標，並於今天發布台灣碳費制度設計十大建議。

環團質疑，草案內容納入高碳洩漏風險係數、2.5萬噸免徵額，且能透過碳權抵扣10%到15%不等的收費排放量、放大國內碳權扣減比率至1.2倍，這些優惠設計將對企業要繳交的「實質」碳費價格產生重大影響，恐無法發揮有效的價格訊號作用，恐拖累轉型進程。

產業界代表則多認為，減量指定目標過於嚴苛、難以達成優惠費率的減量條件，會讓企業失去加大減碳的誘因，直接繳碳費的一般費率，可能反而還比較符合經營成本效益，建議燃料標竿值再放寬。鋼鐵公會則希望放寬先期專案碳抵換的限制，讓高碳洩露風險事業也能適用。

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