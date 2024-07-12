我國碳費機制將上路 環境部：碳費三子法暫定8月底公告

環境部氣候署副署長黃偉鳴12日表示，目前碳費相關三子法暫定將於8月底前完成公告。子法架構已在碳費審議會中進行報告，如果子法公告上路內容有所調整，又在下次碳費費率審議會召開或完成任務前公告，都會再跟委員說明，提供作為判斷資訊之用。

環境部今召開碳費相關三子法研商會議，針對「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等三項子法草案聽取各界意見。

黃偉鳴指出，今日研商會議前已召開過十餘場會議討論，今天各界提的意見仍相當多，針對減量指定目標的二種優惠費率能否轉換、高碳洩露風險的退場機制等意見，環境部都會再進行研議討論。

針對研商會議上產業代表所提，若減量成效比預期好，是否可以允許企業轉換到更嚴格的減碳目標，但享有更好優惠費率的訴求，才能更刺激產業減量。黃偉銘表示，這需要評估，因為目前碳費相關三子法都是以2030年前的這5~6年為執行期在做規劃，是否因此產生可能必須不斷審查，將進行評估。

另，針對環團呼籲，若要保留備受爭議的碳洩漏風險係數值，至少要明定三階段調整的具體時程、條件，並與歐盟CBAM接軌，在2034年前完全退場。對此，黃偉鳴回應指出，目前規劃自主減量部分是先處理到2030年，而歐盟的碳洩漏風險退場機制是在2034年，因此這部分環境部會再做進一步的評估。

黃偉鳴還透露，除了會議討論外，來自各界的意見可說如雪片般飛來，特別是石化、鋼鐵公會，附上「一整疊的書面資料」，多數反映是相關規定太嚴格，技術上做不到，或者短期做不到。如果這樣，產業就可能會選擇使用一般費率。針對優惠措施受質疑，黃偉鳴重申，政府推動碳費徵收並不是為了收錢，而是要引導企業自主減量、轉型。

不過，黃偉鳴強調，8月底之前，希望各界多提供意見，環境部也會持續進行溝通、協調、說明，包括今日研商會議上大家所提出的意見，也都會再找相對應的代表來討論。

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