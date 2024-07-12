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4中小企業加碼投資台灣 晉大陶瓷砸9.5億金額最大

中央社／ 台北12日電

投資台灣事務所今天通過4家中小企業擴大投資台灣，其中投資額最大案為專業瓷磚製造商晉大陶瓷，規劃投資新台幣9.5億元，在桃園龍潭區興建2座廠區。累計至今，投資台灣三大方案已吸引1510家企業，投資額超過2兆3228億元。

寶禾科技結合材料專業、光學塗層與後段精密加工等技術，生產各種光學塗層功能性塗布板材、薄膜，專攻高階專業顯示器市場。經濟部表示，寶禾科技主要產品為行動裝置用光學保護面板、醫療顯示器光學保護面板及光學薄膜等，規劃在桃園市興建新廠，增設自動印刷產品產線與光學膜貼合加工產品線，投資金額近億元。

晉大陶瓷為專業瓷磚製造商，產品範疇從專注於小尺寸外牆瓷磚，延伸至馬賽克瓷磚、車道磚、地面步道磚，以及專利自潔抗菌材料瓷磚，經濟部表示，為因應未來市場轉型，晉大陶瓷將投資9.5億元在桃園龍潭區興建2座廠區，導入智慧製造設備與設置中控室，擬招募45名員工。

統固飼料主要生產水產飼料，原料均來自在地食品廠的剩餘魚料，並添加自製高蛋白魚粉、魚油，可增添飼料的營養成分，提高水產飼育效率。為了進一步提升產量，規劃於屏東縣長治鄉興建新廠，以及在原潮州廠增設產線，投資金額約4.6億元。

淞詮貿易專營冷凍肉品批發買賣已逾30年，為整合分散的倉儲物流地點，預計投資逾5億元於苗栗縣頭份市興建智慧倉儲及生產線，採用電腦自動化管理系統，隨時掌握貨物狀態，迅速調整策略以滿足顧客需求。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1510家企業，投資額超過2兆3228億元，預估創造15萬2709個就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過1008家企業，投資約4768億元，創造3萬6751個就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。

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