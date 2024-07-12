卓揆接見谷立言 盼深化台美國防產業及經貿合作

行政院長卓榮泰12日接見美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond Greene）時表示，希望台美雙方能夠進一步深化國防產業合作，並將台灣納入美國國防產業供應鏈，支持台美共同研發及生產台灣國防優先需求的各項項目；在經貿合作方面，期盼雙方持續深化台美經濟合作，促使我國能夠參與美方領銜的「印太經濟架構」（IPEF），共同為提升區域經貿標準做出貢獻。

卓榮泰致詞時指出，谷立言過去曾分別在前總統陳水扁及前總統蔡英文任內，兩度任職AIT台北辦事處，此次已是第三度來台任職，相信未來定能扮演台美之間重要的溝通橋梁，並見證台灣新政府、新內閣團隊在賴總統帶領下，持續與美國及其他世界民主夥伴國家保持穩定關係，共同維持亞太及印太地區的安全穩定，以及台海和平發展。卓也特別感謝美國政府持續與理念相近的民主國家，重申台海和平穩定發展的重要性。

卓榮泰表示，台灣反對任何片面以武力或脅迫方式改變現狀的各種威脅，因此賴總統及新政府會延續前總統蔡英文的「四個堅持」政策，並積極落實賴總統提出的「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量、建構經濟安全、展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力以及推動價值外交，與全球民主國家合力維護以規則為基礎的國際秩序、捍衛區域和平穩定。卓強調，台灣願意成為國際上對自己、對夥伴、對區域負責任的國家，台灣人民也非常支持此一想法。

卓榮泰也特別感謝美國政府近年來持續恪守對台灣的安全承諾，以及支持對台灣軍售常態化政策。拜登政府上任迄今，已15度宣布對台軍售，美國政府也持續透過「外國軍事融資」（FMF）、「總統提用權」（PDA）等方式協助台灣強化防衛能力，近期亦簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」，提供包含台灣在內的印太區域國家20億美元的FMF經費，對區域和平穩定發展，是絕對有必要且有幫助。

卓榮泰進一步提到，美國國防部於2024年發布「國防產業戰略」（NDIS），明確指出台灣為其國防生產鏈「友岸外包」的夥伴國家，期盼台美雙方能夠進一步深化國防產業合作，並將台灣納入美國國防產業供應鏈，支持台美共同研發及生產台灣國防優先需求的各項項目，使美國對台軍售有進一步發展。

談及經貿合作部分，卓榮泰指出，近年來台美透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等對話機制，強化雙方在供應鏈、數位貿易、科學、技術及電信安全等各領域合作；此外，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已於2023年6月完成簽署，第二階段談判亦已順利展開，期盼雙方藉此持續深化台美經濟合作，同時亦促進台灣能夠參與美方領銜的「印太經濟架構」（IPEF），共同為提升區域經貿標準做出貢獻，並在台美雙方共識及動能下，儘速協商解決台美雙重課稅議題。

卓榮泰提到，谷立言先前除在台灣任職外，也曾擔任美國駐菲律賓大使館官員、駐中國大陸成都總領事、美國駐日公使等職務，不僅是台灣通也是亞洲通，深知美國與印太地區國家在外交、經濟、安全上的各項議題，期盼谷處長此次到任後，能夠將國際的聲音帶到台灣，協助台灣推動各項國際合作，同時也向世界傳達台灣的聲音，讓世界擁抱台灣，也讓台灣伸出溫暖雙手，與世界緊緊結合在一起。

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