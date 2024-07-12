美州議會領袖團拜會亞創中心 翁章梁：可促無人機雙邊合作
美國美南地區州議會領袖訪問團今天參訪「亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）」，嘉義縣長翁章梁說，雙方交流無人機產業政策，台灣尋求合作契機加入「非紅供應鏈」。
由美國奧克拉荷馬州、德州、路易斯安納州及密西西比州等地議會領袖組成的「美南地區州議會領袖訪問團」今天參訪亞創中心，翁章梁出面接待，並由亞創中心介紹目前台灣無人機產業發展情況。
翁章梁接受媒體聯訪表示，訪問團來訪的目的是深化雙方在無人機產業的關係，中國在目前無人機的商用市場還占6至7成，美國在國家安全的考量下建立「非紅供應鏈」，台灣因而扮演重要角色，美國的技術能力強，台灣則是製造能力強，台美合作可以促進無人機產業發展。
經濟部產業發展署航太產業發展推動小組主任簡志維說，根據台灣的現況，今天向訪問團提出3種合作模式供帶回參考。第1是台灣依照美國的訂單規格來製造，第2是技術移轉讓台美共享技術開發的權利，第3是共同投資在台灣或美國設立公司研發製造及開拓市場。
美國民主黨籍德州參議員柯喬尼（Hon. GiovanniCapriglione）表示，美國在無人機技術上是處在領先地位，另外在太空科技、人工智能、網絡安全也一樣，這些方面都希望能與台灣合作發展。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐
▪ 買得到最重要？專家：房市可能虎頭蛇尾急轉直下
▪ 新竹預售大樓漲翻天 總價中位數三年飆漲近6成
▪ 鄰居透天2600萬脫手！他照行情「降價賣」反滯銷 內行人點關鍵
▪ 資金狂潮！北市億元預售豪宅交易量大增近8成 狂賣105億元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言