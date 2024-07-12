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美州議會領袖團拜會亞創中心 翁章梁：可促無人機雙邊合作

中央社／ 嘉義縣12日電

美國美南地區州議會領袖訪問團今天參訪「亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）」，嘉義縣長翁章梁說，雙方交流無人機產業政策，台灣尋求合作契機加入「非紅供應鏈」。

由美國奧克拉荷馬州、德州、路易斯安納州及密西西比州等地議會領袖組成的「美南地區州議會領袖訪問團」今天參訪亞創中心，翁章梁出面接待，並由亞創中心介紹目前台灣無人機產業發展情況。

翁章梁接受媒體聯訪表示，訪問團來訪的目的是深化雙方在無人機產業的關係，中國在目前無人機的商用市場還占6至7成，美國在國家安全的考量下建立「非紅供應鏈」，台灣因而扮演重要角色，美國的技術能力強，台灣則是製造能力強，台美合作可以促進無人機產業發展。

經濟部產業發展署航太產業發展推動小組主任簡志維說，根據台灣的現況，今天向訪問團提出3種合作模式供帶回參考。第1是台灣依照美國的訂單規格來製造，第2是技術移轉讓台美共享技術開發的權利，第3是共同投資在台灣或美國設立公司研發製造及開拓市場。

美國民主黨籍德州參議員柯喬尼（Hon. GiovanniCapriglione）表示，美國在無人機技術上是處在領先地位，另外在太空科技、人工智能、網絡安全也一樣，這些方面都希望能與台灣合作發展。

無人機 翁章梁

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