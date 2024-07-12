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環團轟碳費「折扣大拍賣」 環境部：是鼓勵自主減量

中央社／ 台北12日電
環境部今就「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」3項碳費子法草案召開研商會議。環團在現場突擊拉起布條，批評草案多項設計恐讓碳費徵收淪落「折扣大拍賣」。記者葉冠妤／攝影
環境部今就「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」3項碳費子法草案召開研商會議。環團在現場突擊拉起布條，批評草案多項設計恐讓碳費徵收淪落「折扣大拍賣」。記者葉冠妤／攝影

環境部碳費子法今天研商會上，環團質疑優惠設計削弱碳費價格的警訊作用，淪為折扣拍賣。環境部回應，是為鼓勵自主減量，將研議讓業者願擴大自主減量機制，擬8月底公告。

環境部今天召開「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等3項子法草案研商會議。

氣候變遷署副署長黃偉鳴說，環境部依據氣候變遷因應法預告上述3草案已超過2個月，預計8月底公告，目前還有1個多月時間，希望各界提供意見進行彙整。

會中台灣氣候行動網絡研究中心、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、環境權保障基金會等與會，手拉布條寫著「『廉價碳費』優惠企業．氣候成本『全民倒貼』」，呼籲「勿讓碳費淪為折扣大拍賣」。

環團質疑，草案內容納入高碳洩漏風險係數、2.5萬噸免徵額，且能透過碳權抵扣10%到15%不等的收費排放量、放大國內碳權扣減比率至1.2倍，這些優惠設計將對企業要繳交的「實質」碳費價格產生重大影響，恐無法發揮有效的價格訊號作用，進而拖累轉型進程。

黃偉鳴說明，目前費率有3種，一般、優惠A、優惠B，對照歐盟給予製造業的優惠採行核配方式，國內則要企業達到自主減量標準才能適用優惠措施，國內是嚴格的。

環團提問碳權扣減比率至1.2倍，等於優惠2成，是否自主減量有達到8成。黃偉鳴說，不能這樣說，以全世界最嚴格的以科學為基礎的減量目標（SBTi）對鋼鐵業的要求約略到2030年減25%，沒有人要求減80%；又例如造林方法學上有說明減碳每公噸成本新台幣數千元，若無誘因，企業不會願意做。

不過黃偉鳴也說，不論公民團體或是產業界都有提及，如果企業自主減量做到更嚴格的水平，是否可以轉為適用更優惠的碳費費率方案，這部分環境部要再做評估、研議，例如考量會不會因此造成作業上不斷在做審查等；此外，包含碳洩漏風險係數值要不要有退場機制，要再評估。

黃偉鳴說，如果子法公告上路內容有所調整，又在下次碳費費率審議會召開或完成任務前公告，都會再跟委員說明、提供作為判斷資訊之用。

相對於環團的意見，黃偉鳴也說，其實產業界認為太嚴格，技術上或短期來說，根本做不到，如果這樣，產業就可能會選擇使用一般費率。針對優惠措施受質疑，他重申，政府推動碳費徵收並不是為了收錢，而是要引導企業自主減量、轉型。

環團 環境部 碳費

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