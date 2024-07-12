賴清德總統晤美光訪問團 承諾穩定供電
總統賴清德今天接見「美商美光科技」代表，感謝長期投資台灣。他表示，台灣政府除提供產業高效率的服務，也重視企業需求，營造友善國際人才的生活環境，期盼美光持續擴大在台研發量能，攜手台灣供應鏈夥伴共享AI商機。
總統賴清德上午在總統府接見「美商美光科技」代表致詞表示，首先歡迎訪賓來到台灣，展現對台灣的信賴與支持。未來的世界，半導體無所不在，AI浪潮席捲而來，在此浪潮中，指標性國際大廠「美光科技」，絕對占著不可或缺的地位。
總統感謝美光長期投資台灣，不斷在台灣推進DRAM製程技術升級。去年，美光台中四廠啟用後，更推動了先進DRAM製程技術的開發與量產，帶動供應鏈在地化。因為有美光並肩同行，台灣的半導體產業在世界上占有關鍵地位。未來政府會持續發展半導體產業，也將加速打造台灣成為「人工智慧島」。
他並說，現在晶片設計大廠AMD、NVIDIA、英飛凌等企業都陸續宣布來台設立研發中心，歡迎美光跟台灣有更進一步的合作。像是高頻寬記憶體晶片（HBM）在AI應用上扮演重要角色，而美光HBM的生產地是在台灣，只要持續擴大在台灣的生產，並且跟台灣晶片設計和晶圓代工廠商共同研發合作，相信一定可以站穩AI發展的領先地位，共創雙贏。
總統表示，在台灣，政府除了提供產業高效率的服務，也重視企業的需求。包括政府會定期滾動檢討電力供需，確保穩定供電；也會從鬆綁法規、推動企業國際人才專班等方面著手，持續擴大全球攬才，並且營造友善國際人才的生活環境，滿足企業需要。
最後，總統再次歡迎訪賓來訪，也希望美光持續擴大在台的研發量能，攜手台灣供應鏈夥伴共享AI商機。
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