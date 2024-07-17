E人、I人投資想的不一樣！靠這招「錢錢」掌握控制台

文／ 郭耿瑞

台股示意圖。聯合報系資料
台股示意圖。聯合報系資料

台股加權指數突破2萬點後持續一路衝鋒陷陣，最高一度衝到24416.67點歷史新高，近期波動加劇宛如坐雲霄飛車，隨著你是E人還是I人的人格特質不同，可能上演著憂喜參半的內心戲。投資專家表示，台股因為是AI和半導體的代工重鎮，長線來看不會止步於此，所以不管你是E人還是I人，投資想要賺錢的目標都是殊途同歸的，只要靠定期定額長期布局優質的台股基金，就有機會獲得超額報酬。

「你是E人還是I人？」，這是由4種人格傾向組成MBTI的16種人格心理類型，其中，第一種人格分為E和I傾向，分別是E (Extroversion)外向，與I (Introversion)內向。每個人的投資重點和需求不盡相同，在台股位階處在歷史高檔區之際，E型人的心境也許是「太好了，我有趕上這波」、「長線看好，衝就對了、不用怕！」憑藉著快速駕馭瞬息萬變的波動，E型人可能有不怕震盪的無所畏懼；而Ｉ型人鎖定好標的後，以堅韌不拔的特質可能有經得起考驗的毅力，但也可能會出現對台股的懼高症。

對此，投資專家表示，無論Ｅ型或Ｉ型投資人，遇到台股高檔震盪劇烈，最好的投資方法就是定期定額，不僅能分散投資風險，還能持續參與股市行情。選對優質的主動式台股基金，透過專業投研團隊精準選股操作，長線投資下來「錢錢」可期。

投資專家進一步說明，定期定額的秘訣來自利用微笑曲線攤平成本，因此投資時間越長，攤平成本的效果越佳。以中長期的5年計畫為例，根據晨星6月底數據，加權指數5年定期定額報酬率為57.71%，但台股基金前十強績效都翻倍。其中，統一奔騰基金報酬率高達148.26%，遙遙領先群雄，統一台灣動力126.11%、統一黑馬114.42%。可以看出，台股這5年即使歷經疫情、暴力升息、AI大漲等空頭與多頭交織的大起大落，但只要持之以恆的定期定額，長抱優質的基金，都能繳出超額報酬。

法人表示，台廠在AI供應鏈扮演領頭角色，加上中美科技冷戰，阻擋紅色供應鏈的削價競爭，推升台廠在AI產業重要性，帶動台股評價持續提升。受惠AI商機爆發，近期台灣出口表現優於預期，主計總處預估今年台灣經濟成長率3.94%，下半年出口可望持續增溫。在基本面穩健成長背景下，台股短線預計將高檔震盪，但下半年仍有表現機會。

台股基金五年定期定額報酬率前十強

資料來源：晨星，截至6月底，取主級別報酬率。
資料來源：晨星，截至6月底，取主級別報酬率。

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