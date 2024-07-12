和碩童子賢看好下半年景氣 「鍛鍊體力迎接秋收」

對於今年下半年景氣看法，和碩（4938）董事長12日指出，下半年的景氣看起來是會比上半年樂觀，加上下半年本來就是很多新科技產品發表的季節，會刺激消費，所以目前看起來人家講春耕、夏耘、秋收，「那大家現在應該要回去好好的鍛鍊體力，準備迎接這個秋收。」

工商協進會今日舉行會員大會，邀請童子賢以「產業發展與世界局勢」為題進行專題演講。童子賢會後接受媒體提問，回應今年下半年景氣看法。

童子賢表示，下半年的景氣看起來是會比上半年樂觀，過去一年半整個產業景氣有一點低迷，主要是因為疫情結束之後，忽然疫情期間準備好的產能、原物料及產品都塞車，大家花了一年以上時間去消化庫存。

童子賢強調，目前到2024的下半年，業界不但已經消化庫存完畢，而且也有新的需求出現，再加上下半年本來就是很多新科技產品發表的季節，會刺激消費，所以目前看起來人家講春耕、夏耘、秋收，「那大家現在應該要回去好好的鍛鍊體力，準備迎接這個秋收。」

和碩受到iPhone新舊產品交接期影響，今年6月營收為709.28億元，月減23.82%、年減14.21%，為近4個月低點。和碩表示，第2季為傳統淡季，三大產品線出貨皆有下滑。

和碩今年第2季營收2,537.08億元，季增1.32%、年減9.61%。相對於去年同期下滑，主要是受到消費性產品出貨減弱影響；累計和碩今年上半年營收5,041.07億元，年減15.82%。

展望後市，隨著iPhone 16系列有望於9月亮相，相關代工廠本季進入量產，法人預估，和碩本季營收將優於上季，下半年營運將呈現逐季成長態勢。

和碩先前預期，從各產品線來看，下半年必然比上半年好。在資訊產品方面，AI PC於今年5月開始出貨，預計下半年出貨量將優於上半年，全年來看資訊產品業務持平或個位數增長。而消費性產品下半年則是傳統旺季。

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