卓榮泰宣布經濟發展委員會下周正式召開 由他親自主持

行政院長卓榮泰12日宣布，下周行政院「經濟發展委員會」將正式召開，由他親自主持，就「創新經濟、均衡台灣及包容成長」三大議題，邀集產官學界共同研商，希望能留下國內資金，並且引入國際投資。

卓榮泰指出，工商協進會長期以來協助政府推動國家政策，也是發展經濟的重要動力，我向所有工商界朋友表達敬意與謝意。在過去八年因為有堅實的基礎，台灣在經歷百年大疫和國際情勢的挑戰下屹立不搖，經濟成長率是亞洲四小龍之首。他認為，經濟的發展固然是國家經濟繁榮的指標，能夠公平的分配才是文明的象徵。因此，懇請企業界共同響應加薪，讓所有國人共享經濟發展的成果。

談到AI創新發展，卓榮泰表示，AI就是國力，應思考創新驅動如何普惠大眾，高科技服務如何讓社會共享、導入公共機構和政府單位，也希望傳統產業可以受惠，並協助中小企業雙軸轉型。因應2050淨零轉型，政府已編列新台幣9000億元預算，協助產業透過新技術以及創新轉型進入國際市場。

卓榮泰提到，政府將會推動「創新驅動、普惠大眾」的經濟轉型發展方向，在六大核心戰略產業的基礎上，茁壯五大信賴產業，並推動人工智慧之島。金融方面，朝數位金融、綠色金融和普惠金融的方向努力，也要規劃將台灣打造為亞洲資產管理中心。不僅高科技產業發展，政府也要協助中小微企業、傳統產業，推動淨零、數位轉型，達成「均衡台灣」的理念。

此外，在能源方面，卓榮泰表示，核三廠1號機已運轉40年，在7月27日依法必須停機。若核管法修法通過，核電廠仍需要進行零件汰換、耐震測試等安全檢查，才能進一步討論延役可能性，初步估計安全檢查所需時間約為3年半至5年，也就是說，2030年前核三廠可能處於檢查階段，無法發電。

卓榮泰表示，觀察各國都在發展新核能，對於新能源抱持任何可能。對於企業綠電需求，政府將發展更多能源，同時一一檢驗各種可能性，也會加大力道發展綠能，包括地熱、太陽能和風力發電，2030年前有200萬瓩餘裕，在持續加速綠能建設和開發新電廠下，台灣在2030年前供電無虞。

為強化電網韌性，以降低跳電事故，卓榮泰指出，台電提出10年、5600多億強化電網韌性計畫，已經進行2年，經濟部長郭智輝與經濟部很有企圖心，希望加速完成，提出在4年內加速補強電網韌性，目標將比原定時程更早完成建設全國電網韌性。

另外，卓榮泰說，「穩定供電」是政府向台灣、向全世界的保證。在確保核安的前提下，未來的核電解決不了今天大家擔憂的問題。因此，我們會大力推展智慧多元綠能，並規劃天然氣新建電廠增加供電，可以滿足2030年以前的需求；政府也會加速建設韌性電網計畫，最大程度降低跳電問題。

同時，卓榮泰也向大家宣布，下周行政院「經濟發展委員會」將正式召開，由我親自主持，就「創新經濟、均衡台灣及包容成長」三大議題，邀集產官學界共同研商，希望能留下國內資金，並且引入國際投資。會在「經濟發展、強化治安」雙軸並進，希望透過政府和產業共同努力，讓人民安居樂業，讓產業有自信地走向國際。

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