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影／談核能議題 吳東亮：科學問題、用科學角度解決

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
工商協進會理事長吳東亮表示，就核能核的立場曾經向政府建議過多次，核能的問題是科學的問題，應該從科學的角度來解決核能的問題。記者黃義書／攝影
工商協進會理事長吳東亮表示，就核能核的立場曾經向政府建議過多次，核能的問題是科學的問題，應該從科學的角度來解決核能的問題。記者黃義書／攝影

工商協進會理事長吳東亮上午主持「工商協進會第26屆第3次會員大會」前受訪，吳東亮表示，就核能核的立場曾經向政府建議過多次，核能的問題是科學的問題，應該從科學的角度來解決核能的問題。

吳東亮也強調，台灣的經濟發展需要充足、穩定的電力，而且要綠能，電價的也要有競爭力。所以核能的問題要從科學的態度，研究台灣多元的電力來源。尤其未來Al產業的快速成長，可能會有一波更大的電力需求。政府還需要為電力的問題，好好規劃研究要增加多少電力。

吳東亮 核能 電價

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