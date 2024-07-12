李遠哲說賴總統有壓力 童子賢：我只研究發電、沒研究壓力

和碩董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢今（12）日出席工商協進會會員大會，針對中研院前院長李遠哲近日表態支持，他笑說，「我以前有見過李大師，但已經三、四年沒見過面，我想他也是出於自由意志、發自肺腑的一個想法，才會做這個發言。」

李遠哲近日表態支持童子賢、贊同使用核電，說「雖然核電有缺點，但核能帶來的災害，跟全人類滅絕是絕對不能相比」，還說認為童子賢是從企業界與科學角度來說明理念，台灣社會必須改變，變革必須出現，「賴總統不是不了解，但身邊有許多壓力。」

童子賢今日針對李遠哲的「壓力說」，童子賢幽默笑答，「不好意思，我只研究發電跟排碳係數，我沒有研究壓力，謝謝。」

李遠哲近日接受媒體採訪，說自己將出任「國家氣候變遷對策委員會」顧問，以科學家身分提出專業意見，他期許自己當國家氣候變遷政策委員會顧問，不只是影響政策和執政的人，更要影響民眾，扮演宣導和執行減碳的角色。

李遠哲說，總統賴清德成立該委員會，不見得能實質推動所有改變，但可以讓老百姓了解，政府官員2050年淨零排放不能不做到，未來委員會開會時，自己會出席並表示意見，「我可以從顧問角度，告訴大家童子賢講得很有道理！」他說自己甚至憂心「人類會像恐龍一樣滅絕」，指這不是危言聳聽，是科學家的觀點、負責任的態度。

童子賢今日表示，自己並未和李遠哲討論能源議題，他讚美「李前院長是台灣非常珍貴的瑰寶」，「這個諾貝爾獎化學獎的得主，李前輩來講的話，我相信他也是出於自由意志、出於發自肺腑的一個想法。」

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